Sanepar apresenta obras e presta esclarecimentos à Câmara de Londrina

Obras em andamento somam mais de R$ 212 milhões em água e esgoto

Os investimentos, projetos e obras da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) previstos para Londrina foram apresentados à Câmara Municipal da cidade, em sessão na terça-feira (24), pelo gerente geral da Sanepar na Região Nordeste do Paraná, Antônio Gil Gameiro. O volume de investimentos das obras que estão em andamento na cidade ultrapassa os R$ 212 milhões.

Durante a sessão, Gameiro abordou também recomposição de calçadas e ruas após as manutenções de redes. Ele disse que a Sanepar notificou, multou e até suspendeu o pagamento da empresa terceirizada, que as pendências foram sanadas e a situação foi equacionada.

O gerente detalhou as diversas obras e a importância delas para ampliar e melhorar o serviço para a população. “Londrina é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos e continua crescendo, especialmente na verticalização. Estamos investindo para acompanhar isto e garantir abastecimento e coleta e tratamento de esgoto para todos”, comentou.

Gameiro falou também sobre as metas previstas no contrato firmado com o município em 2016 e sobre os esforços para ampliar o atendimento com coleta de esgoto. “O novo marco legal vai colocar cidades pequenas no mapa do esgoto. Londrina tem hoje mais de 96% de atendimento com esgoto e a Sanepar, como em todo o Estado, trata 100% do que coleta”, destacou. “Enquanto capitais brasileiras tratam apenas 3% do esgoto coletado, Londrina é vanguarda em saneamento”, complementou.

O presidente da Câmara, Jairo Tamura, avalia que a participação da Sanepar na sessão foi muito proveitosa com o repasse de informações que atende toda a população de Londrina. “Foi muito bom o pessoal da Sanepar vir à Casa. Isto abriu as portas para o diálogo e isto é muito importante”, destacou.

“A Sanepar está sempre aberta ao diálogo e todas as nossas ações são pautadas pela ética e transparência. Buscamos a qualidade dos serviços e a satisfação da população”, arrematou Gil Gameiro ao término da sessão.

Mais Água

Em 2022, Londrina verá a construção de quatro novos centros de reservação (CR) de água e três elevatórias. Três obras já estão em andamento: elevatórias no CR Norte, próximo ao Autódromo, o CR Noroeste, na Avenida Saul Elkind, e o CR Penitenciária, próximo à PEL II. Está sendo assinado contrato para o início imediato das obras dos reservatórios na zona Leste, no Jamil Scaff, e na área da Estação de Tratamento Tibagi. Os recursos para estas obras somam R$ 103 milhões.

Para melhorar a distribuição de água na região central, segue a todo vapor a obra de remanejamento de 86 km de rede de ferro por polietileno de alta densidade (PEAD). Obra no valor de R$ 19,4 milhões.

Inovação No Esgoto

A Sanepar está ampliando as estações de tratamento de esgoto de Londrina. O objetivo é melhorar a qualidade do efluente e dar destino ao lodo, com a geração de biogás. Nas duas obras em execução estão sendo investidos mais de R$ 46 milhões.

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp