Sanepar traz exposição Água: do Corpo ao Cosmos para Londrina

A partir da próxima segunda-feira (2), das 13h às 17h, públicos de todas as idades podem conferir a exposição Água: do Corpo ao Cosmos no Parque Arthur Thomas em Londrina. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), em parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), quer sensibilizar a população sobre a importância da água e do uso consciente deste recurso.

Ao todo são seis painéis duplos que retratam, de maneira curiosa, a água nas diversas funções vitais do organismo, a quantidade que ela representa para cada faixa etária e sua presença nas atividades cotidianas.

Os painéis também trazem informações sobre a água na cadeia produtiva, a distribuição da água no mundo, a conservação dos recursos hídricos e os impactos da escassez hídrica, além de dicas de economia de água, o processo de tratamento, a descoberta de água em outros planetas e outras curiosidades que envolvem esse recurso tão precioso.

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp