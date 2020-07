Sanepar vai substituir 86 km de rede de água em Londrina

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) inicia nos próximos dias a obra que irá substituir 86 mil metros de rede de distribuição de água em Londrina. Orçada em R$ 14 milhões, a obra vai garantir melhoria no abastecimento da região central da cidade. Os detalhes da execução do serviço foram apresentados nesta segunda-feira (13) ao prefeito Marcelo Belinati.

O prazo de execução é de 36 meses. “Vamos utilizar método de construção não-destrutivo, que nos dá celeridade na execução”, afirma o gerente-geral da Sanepar na região, Rafael Malaguido.

A obra irá substituir tubulações antigas de ferro por polietileno de alta densidade (Pead), com cravação dos tubos em grande parte, sem a necessidade de cortar ruas e calçadas. Isto ocorrerá no grande quadrilátero delimitado pela Avenida Dez de Dezembro, Avenida Bandeirantes (continuação da Rua Bolívia), Avenida Juscelino Kubitschek e Rua Amapá.

Com a nova tubulação, haverá maior eficiência na distribuição de água, ganhos operacionais e diminuição de perdas. “A rede antiga causa pequenos vazamentos. E com a rede nova irá diminuir o volume de intervenções no asfalto e de paradas no sistema”, diz o gerente.

O prefeito comemorou os investimentos em saneamento e também a menor interferência na malha viária. Ele destacou a melhoria na qualidade da água distribuída para a população e agradeceu a parceria do Governo do Estado, especialmente com a definição conjunta do cronograma e dos procedimentos para a execução das obras.

“Isto significa planejamento, respeito aos recursos públicos e organização, visando sempre o bem comum”, afirma. Segundo o prefeito, a integração das equipes da Sanepar e do Município permite a aplicação adequada de recursos na melhoria da qualidade de vida da população.

Também participaram da reunião o chefe de Gabinete, Tadeu Felismino, os secretários municipais de Meio Ambiente, José Roberto Behrend, e de Obras, João Verçosa, o gerente Regional da Sanepar em Londrina, Fábio de Souza Benedito, o assessor da diretoria da Companhia, Rogério Pazoto, além de representantes da empreiteira responsável, a Fieng Construtora de Obras.