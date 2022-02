Sanepar volta a atender com agendamento prévio em Londrina

Clientes deverão pré-agendar atendimento presencial para dia 3 em diante

As Centrais de Atendimento da Sanepar em Londrina voltarão a atender clientes apenas com agendamento prévio. A medida passa a valer para atendimentos a partir desta quinta-feira (3) e visa evitar filas e aglomerações como forma de prevenção contra a nova onda da Covid.

Para atendimento na central da Avenida Higienópolis, 1.527, o cliente deve enviar mensagem de texto via WhatsApp para o número (43) 99952-4960. Para a central da Avenida Saul Elkind, 3.341, o número de contato é o (43) 99952-5003.

As centrais de atendimento estão funcionando em horário normal: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, ininterruptamente.

Grandes consumidores, como condomínios, indústrias e comércios, podem fazer contato com a área de atendimento específico pelo (43) 99650-8711.

Os clientes dos distritos, de Cambé e de Tamarana (assim como as demais cidades da região) continuarão sendo atendidos por ordem de chegada.

Prevenção

O acesso às centrais é limitado a apenas um membro da família e é proibida a entrada sem máscara. Internamente, as unidades têm áreas demarcadas para definir o espaço mínimo entre as pessoas, equipamentos de aspersão de álcool e álcool gel para uso dos clientes. A limpeza do local é frequente.

O totem para o autoatendimento continua disponível na área interna da central. Nele, diversos serviços são viabilizados, como consulta de débitos, segunda via da conta, pagamento da conta de água com cartão de débito, entre outros.

Outros Canais

A Sanepar reforça que não é necessário ir até as centrais para atendimento presencial. Todos os serviços podem ser solicitados por meio digital. Moradores de Londrina e região podem pedir serviços e enviar documentos para a equipe de atendentes pelo e-mail londrina@sanepar.com.br.

Também é possível obter informações e fazer solicitações de serviços pelo aplicativo de celular Sanepar Mobile e pelo site www.sanepar.com.br.

Atendimento Telefônico

Emergências como vazamentos devem ser direcionadas para o 0800 200 0115. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar funciona 24 horas e a ligação é gratuita.

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp