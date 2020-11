Santuário como Roteiro Turístico Religioso do Paraná completa um ano

Vai completar um ano, no dia 13 de novembro, que o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova de Londrina, faz parte do Roteiro Oficial de Turismo Religioso do Estado do Paraná, um título que o coloca na rota de peregrinos que vêm do Brasil todo visitar pontos turístico-religiosos por aqui. E o local, que surgiu em 1952 e foi elevado a santuário em 1997, é cada vez mais referência de fé e devoção não somente em Londrina e região, mas, de fato, no Paraná e no Brasil.

“O Santuário de Londrina é um centro de peregrinação e oração para onde vêm pessoas de vários lugares do país. E agora com a pandemia, que tivemos um fluxo reduzido, ampliamos nossa visibilidade e alcance através das mídias sociais”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário. Somente na Festa da Padroeira, com celebrações de missas durante todo o dia 12 de outubro, o público de fiéis bateu recorde e chegou perto de 120 mil pessoas em todas as plataformas virtuais, além dos 1.750 que puderam participar presencialmente, dadas as limitações. Até o ano passado, passavam pelo local até 40 mil pessoas.

No santuário londrinense, o fiel pode encontrar diversas formas de agradecer e pedir a intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus. É possível visitar a Capela do Santíssimo, o Espaço Mariano, a Sala de Promessas (local para entregar, cumprir promessas e agradecer as bênçãos), Queimatório (acendimento de velas em oração e súplica), além da programação que inclui novena, oração do terço, missa do romeiro, confissões e missas diárias. “Temos uma programação intensa e agora, depois de podermos voltar com as atividades presenciais, embora limitadas, continuamos recebendo as pessoas que desejam vir rezar conosco”, diz o padre.

Desde 2020, o Santuário instituiu todo dia 12 de cada mês como o dia votivo de Nossa Senhora Aparecida, quando há missas em diferentes e mais horários que o normal, além de peregrinações de grupos, pastorais e movimentos de Londrina, região e vários outros locais do Paraná. Interrompida pela pandemia, a atividade deve retomar em breve, com novidades.

Fábio Luporini/Asimp