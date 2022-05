Santuário de Londrina sedia homenagens a Dom Geraldo Majella, que completa 65 anos de sacerdócio

O Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, emérito de Londrina e de Salvador, completa 65 anos de ordenação presbiteral no dia 29 de junho de 2022 e será homenageado com uma missa especial na Casa da Mãe Padroeira, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina, às 19h, seguida de um jantar por adesão. A celebração é aberta ao público e estão sendo convidadas diversas autoridades eclesiásticas. A TV Evangelizar já confirmou transmissão em rede nacional, assim como haverá transmissão pelas redes sociais do Santuário.

No longo currículo, Dom Majella também já ocupou a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre 2003 e 2007, foi secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, membro da Pontifícia Comissão para a América Latina e presidente da Comissão de Liturgia do Grande Jubileu do ano.

Aclamado pelas principais autoridades eclesiásticas no Brasil, Dom Majella trabalhou de forma atuante e muito próxima dos papas João Paulo II e Bento XVI e se aposentou logo no início do pontificado de Francisco. Aliás, o Cardeal foi um dos nomes cotados no conclave que elegeu o papa Francisco. Em Londrina, cidade que escolheu para viver sua aposentadoria, Dom Majella esteve à frente da Arquidiocese entre 1982 e 1992. Justamente na época em que ajudou a criar uma das mais importantes atividades sociais do Brasil e do mundo: a Pastoral da Criança.

Ao lado da médica sanitarista e pediatra Zilda Arns (1934-2010), que faleceu durante um terremoto no Haiti, Dom Majella idealizou e criou a Pastoral da Criança em Florestópolis, em 1983, cidade pertencente à Arquidiocese de Londrina. A ação ajudou a tirar milhares de crianças da desnutrição ao longo dessas décadas. Hoje, a pastoral está presente em todos os estados brasileiros, em dez países africanos, na Ásia, na América Latina e no Caribe.

Para a celebração em Londrina, estão sendo convidadas diversas autoridades episcopais, entre elas o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo; o cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro; o cardeal Dom João Braz de Aviz, atual prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano; o cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida; e Dom Orlando Brandes, ex-arcebispo de Londrina e atual arcebispo de Aparecida; além do arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, anfitrião da celebração, e do núncio apostólico no Brasil, arcebispo Dom Giambattista Diquattro, que é o representante do papa Francisco.

Fábio Luporini/Asimp