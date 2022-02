Santuário de Nossa Senhora Aparecida comemora 70 anos de paróquia no dia 1º de março

O dia 1º de março de 2022 é especial no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina. A data marca os 70 anos de criação e fundação da paróquia, que recebeu, nesta data, em 1952, o primeiro pároco, padre Beno Wernner, designado pela então Diocese de Jacarezinho. A comunidade celebra o Jubileu de Platina daquela que é considerada a segunda paróquia de Londrina, em seguida apenas à Igreja Matriz, hoje Catedral Metropolitana. Além das comemorações do Ano Jubilar, desde o ano passado, para celebrar a festividade, o Santuário lança uma Bíblia com capa comemorativa, que será vendida a R$ 40.

“Essa data é de uma grande alegria para a comunidade, mas, sobretudo, para Londrina, que, desde os primórdios da cidade cultiva a devoção a Nossa Senhora Aparecida”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. A movimentação da comunidade teve início em 1940, com a inauguração da primeira capelinha de madeira, em maio daquele ano. Os frequentadores, então moradores no novo bairro – Vila Nova – rezavam o terço, faziam quermesses e festas, além de realizarem jogos de futebol. Havia missas pelo menos uma vez ao mês, quando vinha celebrar o pároco da matriz.

Os relatos dos pioneiros e os arquivos do Santuário contam que a construção da primeira capelinha foi realizada pelo pioneiro Benjamin Nalim porque uma de suas filhas estava doente. Ele prometeu que, se ela melhorasse, construiria a capela em honra a Nossa Senhora Aparecida, de quem era devoto. A filha melhorou e ele cumpriu a promessa, construindo a capela num de seus terrenos, na Vila Nova. O pioneiro foi até o Santuário Nacional, em Aparecida, buscar imagens da santa para adornar o espaço. A inauguração foi no dia 11 de maio de 1940, conforme relato no jornal Paraná Norte.

Em 1943, a comunidade criou uma comissão para construir uma igreja maior. Até que, em 1952, o padre Beno Wernner foi designado para a Vila Casoni, que ficava ao lado da Vila Nova. Como lá não havia igreja construída e havia obstáculos das leis de urbanização para a construção, então o sacerdote foi enviado à capelinha da Vila Nova. Logo a comunidade se organizou para construir um novo templo, com chão de cimento. E o desenvolvimento da comunidade acompanhou o crescimento do bairro. “Nossa comunidade cresceu na devoção à padroeira do Brasil e essa fé, hoje, é conhecida nacionalmente, através das mídias sociais”, afirma o padre Rodolfo.

De acordo com pároco e reitor, a fé dos pioneiros hoje é potencializada pelas mídias sociais e as atividades do Santuário são conhecidas e transmitidas para todo o Brasil e o mundo. “Não somente a Festa da Padroeira, tradicional evento que ocorre no dia 12 de outubro, mas, também, as preparações para batismo e casamento, algumas missas e outras atividades”, ressalta o sacerdote. A Bíblia com capa comemorativa é mais uma das inúmeras ações que o Santuário realiza no Ano Jubilar, iniciado em outubro de 2021 com término em outubro de 2022. Já foram realizadas homenagem aos pioneiros e lançamento de selo comemorativo, entre outras coisas.