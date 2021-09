Santuário lança campanha “Adote um Hidrante” para custear adequações contra incêndio

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova de Londrina, lança a campanha “Adote um Hidrante”, que vai ajudar a bancar parte dos gastos com o projeto de adequações de prevenção de incêndio, exigido pelo Corpo de Bombeiros. Para ajudar, basta comprar cupons no valor de R$ 10 para concorrer a prêmios como motos e carros. Os cupons estão sendo vendidos na secretaria do santuário (R. Grajaú, 257. Fone: 43-3329-1039).

“Nós precisamos realizar uma série de adequações para cumprir as exigências do Corpo de Bombeiros dentro do projeto de combate a incêndio. Por isso, estamos pedindo a ajuda a comunidade e da sociedade londrinense para podermos atender a essas necessidades”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário. De acordo com ele, entre os itens a serem adequados estão hidrantes, alarme de incêndio, extintores, iluminação de emergência, saída de emergência, além de outros.

Para que as adequações sejam possíveis, entre as ações propostas, o santuário participa da campanha União Solidária, realizado pelo Instituto CoopConecta com apoio do Sicredi União PR/SP, da Instituto Cocamar e do Lions Clube Distrito LD6. Criada em 2018, a campanha arrecada fundos por meio da venda de cupons que participam de sorteios mensais e do sorteio final, programado para o dia 12 de fevereiro de 2022.

“Para participar, a entidade nos fornece cupons de R$ 10 através do qual o comprador concorre a prêmios mensais, como smartphones, bicicletas, televisores até os mega prêmios no final, que são três carros zero km e seis motos”, ressalta Claudenil Custódio, membro do Conselho Econômico do Santuário. Os cupons devem ser cadastrados no site da campanha e o valor arrecadado poderá ser utilizado pela entidade assim que prestar contas das vendas.

Claudenil explica que é muito importante que as pessoas, ao comprarem o cupom, cadastrem o QR Code ou o código no site da promoção. “Essa é uma maneira de fazer o controle e prestar contas, mas, também, quem não cadastrar não concorre aos prêmios. Por isso, nós, aqui no santuário, estamos nos organizando para ajudar nossos compradores a cadastrarem seus cupons, com plantões nas missas dos finais de semana”, explica.

Para cadastrar cupons, acesse o site: https://campanhauniaosolidaria.com.br/participante/cadastro

Fábio Luporini/Asimp