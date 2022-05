Santuário realiza Quermesse Jubilar, show de prêmios e missa pelos 65 anos de ordenação de Dom Geraldo

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, realiza neste ano, dentro da programação do Ano Jubilar, uma grande Quermesse Jubilar. O espaço completa, em 2022, 70 anos como paróquia (Jubileu de Platina) e 25 anos como Santuário (Jubileu de Prata). E, para celebrar, retoma os festejos juninos, interrompidos há dois anos por conta da pandemia do coronavírus. Haverá missas, celebrações, quermesse, show de prêmios e apresentações durante os meses de junho e julho. Toda a comunidade está convidada.

A programação tem início na festa de Corpus Christi, no dia 16 de junho, quinta-feira. Além da montagem dos tapetes, com início de madrugada, para a procissão do Santíssimo Sacramento, haverá missa e procissão às 10h. No sábado, dia 18 de junho, a comunidade realiza a primeira quermesse, que será após a missa das 18h30, e domingo, após a missa das 16h. Nas quermesses, haverá praça de alimentação para que a comunidade possa comprar e consumir comidas típicas, além de se reunir na praça em frente ao Santuário.

A Quermesse Jubilar volta no dia 25 de junho, no sábado, após a missa das 18h30, com o tradicional show de prêmios do Santuário. O ingresso custa R$ 25 e dá direito a concorrer a prêmios que vão desde televisão, lava roupas, faqueiro, churrasqueira e microondas. Esse é um costume desde 1940, quando a capelinha em honra a Nossa Senhora Aparecida foi inaugurada na Vila Nova. A comunidade doava prendas que eram sorteadas e o dinheiro arrecadado servia para obras e projetos sociais. Na época, eram doados porcos, frangos e bolos, entre outros itens. No domingo, dia 26, também haverá quermesse após a missa das 16h.

Em seguida, nos dias 2 e 3 de julho também haverá a Quermesse Jubilar após as missas das 18h30 e das 16h, respectivamente, sábado e domingo. No sábado, a missa será em ritmo sertanejo, com a peregrinação do homem do campo. Todos os grupos e entidades envolvidos com o campo estão convidados para receberem uma bênção especial. O fim de semana marca as festividades de São Pedro e São Paulo, cuja memória é celebrada no dia 29 de junho. Na liturgia da Igreja no Brasil, quando a festa cai em dia de semana, sua celebração é transferida para o fim de semana seguinte.

Cardeal

O Santuário foi o local escolhido para receber uma missa mais que especial: no dia 29 de junho (quarta-feira), a partir das 19h, o cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, celebra 65 anos de ordenação presbiteral. O cardeal foi arcebispo de Londrina entre 1982 e 1992, além de ter sido secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, membro da Pontifícia Comissão para a América Latina, presidente da Comissão de Liturgia do Grande Jubileu do ano 2000 e arcebispo-primaz do Brasil, ocupando o cargo à frente da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

Estão sendo convidadas diversas autoridades episcopais, entre elas o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo; o cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro; o cardeal Dom João Braz de Aviz, atual prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano; o cardeal Dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida; e Dom Orlando Brandes, ex-arcebispo de Londrina e atual arcebispo de Aparecida; além do arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz e do núncio apostólico no Brasil, arcebispo Dom Giambattista Diquattro, que é o representante do papa Francisco. Depois da missa, haverá um jantar para convidados.

Programação Quermesse Jubilar

-16/06, Corpus Christi: missa e procissão às 10h (montagem dos tapetes, a partir das 5h)

-18/06: missa às 18h30 seguida de quermesse

-19/06: missa às 16h seguida de quermesse

-25/06: missa às 18h30 seguida de show de prêmios

-26/06: missa às 16h seguida de quermesse

-29/06: missa às 19h pelos 65 anos de ordenação presbiteral de Dom Geraldo Majella Agnelo

-02/07: missa em ritmo sertanejo às 18h30 seguida de quermesse

-03/07: missa às 16h seguida de quermesse

Fábio Luporini/Asimp