Saúde abre agendamento para vacinação contra sarampo no sábado (29)

Quinze unidades de saúde estarão abertas, a partir das 8 horas; população de 20 a 49 anos deve tomar a dose extra de tríplice viral

Em continuidade à Campanha de Vacinação contra o Sarampo, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu novo agendamento para aplicação de doses neste sábado (29), pelo link bit.ly/SarampoLondrina. O público-alvo da campanha são todas as pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos, inclusive as que estão com vacinação em dia, já que se trata de uma dose extra. A agenda vai disponibilizar 15 pontos de atendimento, que estarão abertos das 8 às 13 horas, mas o horário poderá ser estendido, até 17 horas, em caso de alta procura.

O agendamento prévio é obrigatório, para evitar aglomerações e respeitar as regras de distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. O link está disponível na página inicial do Portal da Prefeitura de Londrina. Ficarão abertas no sábado (29), exclusivamente para vacinação contra o sarampo, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Alvorada, Armindo Guazzi, Cafezal, Centro, Centro Social Urbano (CSU), Eldorado, Itapoã, João Paz, Lindóia, Milton Gavetti, Parigot de Souza, Piza, Guanabarinha (Secretaria de Políticas para as Mulheres), Santa Rita e Campo Verdes.

Para ser vacinado, basta apresentar um documento oficial de identificação, com foto e, se possível, a carteira de vacinação para registro. Caso o usuário não possa comparecer na ação deste sábado (29), pode entrar em contato, por telefone, com a UBS mais próxima de sua residência, e agendar novo dia e horário para ser imunizado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

A vacina que imuniza contra o sarampo é a tríplice viral, que contempla ainda caxumba e rubéola. Pelo Calendário Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, o esquema completo abrange duas doses, que podem aplicadas a partir dos 12 meses de vida. Diante do risco de surto da doença, desde 2019 uma dose extra é fornecida aos bebês com seis meses de vida, enquanto a Campanha de Vacinação abrange pessoas de 20 a 49 anos de idade.

Com exceção de grávidas ou pessoas imunossuprimidas, a tríplice viral não possui contraindicações. Em Londrina, a estimativa é que 248 mil pessoas pertençam ao público-alvo da campanha.

Sobre a doença – O sarampo é uma infecção viral, altamente contagiosa. Seus sintomas incluem febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, secreção nasal, irritação nos olhos similar à conjuntivite, e pequenos pontos brancos na mucosa da boca. É transmitido pelo contato com secreções que contenham o vírus, como tosse, espirro, ou até mesmo o respirar e falar.

Por comprometer o sistema imunológico, o sarampo torna o organismo suscetível a diversas complicações e infecções graves, podendo levar o paciente a óbito. As complicações mais comuns são infecções respiratórias, otite, doenças diarreicas e neurológicas.

