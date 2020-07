Saúde aplica últimas doses de vacina contra a gripe neste sábado (25)

Qualquer pessoa acima de seis meses pode receber a dose da vacina; ações ocorrem em drive-thru no Shopping Catuaí e em cinco unidades escolares

A população de Londrina terá mais uma oportunidade para se vacinar contra a gripe neste sábado (25), quando a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza ações para aplicar as últimas 25 mil doses remanescentes da Campanha Nacional de Vacinação, encerrada em junho. Após este dia, não há previsão de que novas distribuições sejam promovidas. As doses são destinadas, preferencialmente, aos residentes de Londrina e as atividades ocorrerão, paralelamente, em diferentes pontos da cidade, abrangendo todas as regiões. Qualquer pessoa, acima de seis meses de idade, pode ser vacinada, sem restrições de grupos de risco ou segmentos. No total, aproximadamente 250 profissionais da SMS atuarão nas atividades.

Já estão encerradas as 15 mil vagas disponibilizadas para a vacinação que será feita em cinco unidades escolares (ver ao final do texto). Outras 10 mil doses estarão disponíveis, sem necessidade de agendamento, em uma praça de drive-thru que funcionará, a partir das 9h, no estacionamento do Catuaí Shopping. Neste espaço, as vacinas serão aplicadas sem que as pessoas precisem sair de seus carros. Ao todo, serão disponibilizadas 10 mil doses e o limite é de até quatro pessoas por veículo. Os atendimentos prosseguem até as 18h, ou até acabar o estoque disponível. A entrada será pelo próprio portão principal do shopping.

A diretora de Atenção Primária à Saúde (DAPS), Valéria Barbosa, informou que serão 120 profissionais atuando apenas nesta ação, entre equipes de vacinação, recepção e orientação. É recomendado que as pessoas compareçam portando documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. “Foram instalados dez boxes para a realização das doses da vacina trivalente contra o vírus influenza. Quem deseja receber a vacina deve se organizar para este dia, pois não estão previstas novas etapas de vacinação contra a gripe. Qualquer pessoa que comparecer será imunizada. A previsão é esgotar o estoque de doses restante da Campanha Nacional, quando 150 mil doses foram feitas junto a vários grupos prioritários, em diferentes tipos de ações”, enfatizou.

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), em conjunto com a Guarda Municipal (GM), fará a organização do trânsito nas vias de acesso e entorno do local, orientando a população. Alguns desvios de trânsito poderão ocorrer neste dia, próximo à área de acesso, e tudo será devidamente sinalizado e controlado pelos agentes. “Pedimos para que as pessoas tenham paciência e respeitem o horário de início, agendado para 9h. Não adianta chegar muito mais cedo, pois, além de ter que esperar mais tempo parado no local, a aglomeração de veículos pode trazer complicações desnecessárias ao fluxo de trânsito, gerando mais tempo de organização. Durante a operação, os motoristas serão orientados sobre onde ficará o final das filas e como se dará o acesso. Pedimos calma, também, aos moradores dessa região, que poderão precisar fazer alguns desvios”, frisou o gerente de Fiscalização da CMTU, Jonas Rico.

Os condutores também serão orientados na entrada do shopping, sabendo para onde devem se dirigir no estacionamento. E haverá equipes da Saúde na área interna para prestar suporte.

Unidades escolares

Neste sábado (25), cinco escolas de Londrina realizarão, das 8h às 18h, a vacinação contra a gripe em suas sedes. As 15 mil vagas disponibilizadas, na semana passada, por agendamento on-line, já estão preenchidas e não há mais agendamento aberto. Serão três mil doses aplicadas em cada unidade, com cerca de 150 profissionais trabalhando durante o dia.

As unidades que irão receber a população são: Centro Estadual de Educação Professora Maria do Rosário Castaldi (região oeste); Centro Municipal de Educação Infantil Valeria Veronesi (centro); Escola Municipal José Garcia Vilar (leste); Escola Municipal Moacyr Teixeira (norte); e Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano (sul).

NCPML