Saúde: Centro de Testagem e Aconselhamento amplia horário de atendimento na próxima semana

Ação faz parte da Campanha Fique Sabendo e a população pode fazer testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis gratuitamente

O Centro de Testagem e Aconselhamento Dr. Bruno Piancastelli Filho (CTA), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai ampliar o horário de atendimento para a realização de testes rápidos na próxima semana. A ação faz parte da Campanha Fique Sabendo, especial para o Dia dos Namorados. De segunda-feira (14) até quinta-feira (17), o atendimento ao público será das 7h às 18h, mediante agendamento prévio.

Para fazer o teste rápido de identificação de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) é preciso agendar o horário no site da Prefeitura de Londrina, clicando no link https://www.londrina.pr.gov.br/agendamentos. Para fazer o exame não é preciso estar em jejum. Basta apenas levar um documento com foto para identificação e comparecer no dia e horário agendados. O CTA fica na Alameda Manoel Ribas, 01, segundo andar, no Centro de Londrina.

Conforme explicou o enfermeiro do CTA, Edvilson Lentine, o dia dos namorados acende um alerta, para a transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis, como a aids, sífilis, hepatites B e C, e a tuberculose. “O perigo está no fato que muitos casais no início do relacionamento utilizam o preservativo, mas com o passar do tempo perdem esse hábito de se protegerem. Eles criam confiança, mesmo sem saber o histórico do parceiro. Por isso, orientamos à população para que antes de começar a ter relações sexuais, converse com seu parceiro e que faça os exames para as ISTs”, explicou Lentine.

Além do horário ampliado, aqueles que fizerem os exames vão receber também preservativos, gel lubrificante e informativos sobre a importância da prevenção das ISTs e da prática de sexo seguro. O teste rápido para as ISTs é gratuito, seguro e sigiloso. Ele aponta o diagnóstico precoce das infecções e doenças, além de ser de fácil acesso. Em casos de resultados positivos nos testes, o indivíduo é encaminhado imediatamente aos serviços médicos especializados, para iniciar o tratamento no Ambulatório de HIV/aids. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o CTA pelos telefones 3378-0146 e 3378-0147, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

A realização dos testes rápidos segue todas as normas da Vigilância Sanitária para evitar a propagação do novo Coronavírus. Os exames são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de produtos registrados e controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS).

NCPML