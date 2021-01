Saúde convoca 112 profissionais aprovados em Teste Seletivo

Candidatos listados no Edital nº 001/2021 devem comparecer para aceite da vaga na próxima terça-feira, dia 12

Para reforçar as equipes nas unidades de saúde, que atuam no enfrentamento da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Londrina publicou, ontem (7), a convocação de 112 profissionais aprovados no Teste Seletivo nº 166/2020. São 58 auxiliares de Enfermagem, 13 enfermeiros, 26 assistentes de Gestão em Saúde, cinco médicos plantonista clínicos gerais, oito pediatras plantonistas e dois veterinários.

O Edital 001/2021 será publicado no Jornal Oficial do Município e já está disponível na página do Teste Seletivo, no Portal da Prefeitura, link bit.ly/SaudeTS.

Todos os candidatos listados deverão comparecer na próxima quinta-feira (14), na Escola Municipal Maria Carmelita Vilela Magalhães, em horário determinado pelo edital. É obrigatório o uso de máscaras faciais de proteção, como precaução ao contágio e transmissão da Covid-19. Os ausentes serão desclassificados automaticamente do processo seletivo.

Para evitar circulação e aglomeração de pessoas, os convocados foram divididos em grupos, com início das apresentações às 8 horas e conclusão às 11 horas. A escola municipal fica localizada na rua Maurício de Nassau, 329, no Jardim Mazzei 1.

No aceite de vaga, os candidatos devem entregar os documentos que comprovem os requisitos de cada função. Serão exigidos documentos pessoais de identificação, comprovantes de conclusão de curso, atestados e certidões, entre outros.

Junto com os documentos, é preciso entregar os formulários nos anexos II e III devidamente preenchidos, todos acondicionados em envelope A4, lacrado e identificado com o “Protocolo Entrega de Documentos”, disponível no anexo IV do edital de convocação.

Após recebimento de todos os envelopes, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde fará análise e conferência dos itens. A próxima etapa será nomeação dos profissionais que vão atuar nas unidades de saúde do Município. Inicialmente, os contratos serão firmados com seis meses de duração, período que poderá ser prorrogado ou não.

