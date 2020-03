Saúde convoca 237 profissionais de enfermagem para enfrentamento ao coronavírus

Os profissionais são candidatos aprovados pelo teste seletivo do Edital 023/2020; Prefeitura está contratando 497 profissionais de saúde

Como parte da reformulação da rede municipal de saúde, na prevenção e combate ao coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está contratando, temporariamente, mais 81 enfermeiros e 156 auxiliares de enfermagem, totalizando 237 profissionais. Eles foram aprovados em teste seletivo, aberto pelo Edital 023/2020, e convocados pelo Edital 020/2020, publicado na ontem (26).

O prefeito Marcelo Belinati havia anunciado, na última quarta-feira (24), a contratação de 497 profissionais para ampliar e reforçar os atendimentos à população neste momento, entre outras medidas importantes. Por meio de outro chamamento, também serão contratados médicos e técnicos de enfermagem.

Para evitar a circulação e aglomeração de pessoas, excepcionalmente, a aceitação da vaga e demais etapas de contratação estão sendo realizadas de forma virtual, pelo e-mail dgtes.londrina@gmail.com , conforme as especificações detalhadas no Edital 020/2020. Os candidatos devem confirmar a aceitação da vaga ainda nesta quinta-feira (26), até as 23h59. É necessário enviar a este e-mail principal o formulário de aceitação digitalizado, e devidamente preenchido, com cópia do RG e CPF.

De acordo com a diretora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, da SMS, Eliane Sandra, a previsão é que os novos profissionais contratados iniciem suas atividades na próxima semana. “A vigência do contrato temporário será de 90 dias, com possibilidade de prorrogação conforme as necessidades da Prefeitura”, disse.

Os candidatos devem ficar atentos aos editais, principalmente para não encaminharem formulário e documentos obrigatórios a um endereço incorreto. “É importante ter todo o cuidado em verificar se tudo está sendo anexado e enviado corretamente, pois isso poderá implicar na desclassificação automática do candidato”, informou a diretora.

Os enfermeiros e auxiliares convocados irão atuar inicialmente nas seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que passam a atender, exclusivamente, pacientes com suspeita de síndromes respiratórias, em todas as regiões da área urbana. Estão atendendo para essa finalidade as unidades Guanabara (centro), Bandeirantes (oeste), Ouro Branco (sul), Chefe Newton e Maria Cecília (norte) e Vila Ricardo (leste). E também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará, que funcionará diariamente, 24h, somente para casos sintomáticos de coronavírus. Este local agora também conta com um Centro de Triagem exclusivo para avaliação de casos suspeitos.

