Saúde convoca auxiliares de Enfermagem para aceite de vaga

Os convocados deverão se apresentar na próxima semana, na sexta-feira (25); objetivo do chamamento é reforçar o quadro de profissionais no enfrentamento à pandemia

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nova chamada de profissionais, aprovados no Teste Seletivo n°67/2020. O edital de convocação foi publicado ontem, quinta-feira (17), no Jornal Oficial do Município, edição n°4.161 e também na página de testes seletivos da SMS, no portal da Prefeitura.

A listagem completa de candidatos está disponível no edital (acesse aqui). Ao todo, foram convocados 21 auxiliares de Enfermagem para o aceite de vaga, que irá acontecer na sexta-feira (25). Para evitar aglomerações devido à pandemia da Covid-19, a apresentação dos candidatos foi dividida em três horários: 9h; 10h e 11h.

Estes candidatos deverão se apresentar, conforme horário especificado no edital, na sede da SMS, na Avenida Theodoro Victorelli, 103, Jardim Helena. O não comparecimento ou a falta de documentos implicará em desclassificação automática do candidato.

Documentos

Para o aceite de vaga, o candidato precisa apresentar a documentação pessoal obrigatória (anexo I), exigida em edital, em cópia simples; a Ficha Cadastral (anexo II) e a Declaração de não acúmulo ou acúmulo lícito de cargos públicos ou proventos (anexo III), impressas e totalmente preenchidas. Os documentos devem estar devidamente lacrados em envelope A4, identificado com o Protocolo de Entrega de Documentos para Contratação (anexo IV).

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato por meio dos telefones 3372-9822 e 3375-008, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14 horas.

