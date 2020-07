Saúde divulga boletim atualizado sobre a dengue em Londrina

Mesmo sem notificações ou casos confirmados nos últimos dias, a orientação é manter os cuidados preventivos contra a doença

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa os números atualizados sobre a situação da dengue. O boletim epidemiológico de ontem, 30 indica que a cidade acumula, desde a primeira semana de janeiro, 48.847 notificações da doença. Na última semana, foram apenas sete novas notificações.

Ao todo, foram registrados 21.862 casos positivos de dengue, nenhum deles nos últimos dias. O boletim cita também os casos descartados, 5.767. Outros 19.350 estão em análise, aguardando o resultado dos exames laboratoriais.

Durante o inverno, é esperada uma queda acentuada nos casos, já que as baixas temperaturas afetam o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Ainda assim, a prevenção deve permanecer. “A atuação dos agentes de Controle de Endemias está focada nas localidades onde há notificações. O trabalho abrange vistorias nos imóveis e aplicação do inseticida, que é feita de forma pontual”, afirmou a diretora de Vigilância em Saúde, Sônia Fernandes.

Para impedir que a doença seja transmitida, é essencial eliminar os pontos que acumulam água, coibindo a proliferação do Aedes. Qualquer objeto ou local com água suja ou limpa, como bebedouros de animais, vasos de plantas, ralos e calhas, ou até mesmo rejeitos descartados indevidamente, podem se tornar criadouros do mosquito.

Os últimos levantamentos sobre a infestação do Aedes aegypti, realizados em Londrina, apontaram que a maior parte dos focos identificados ficam dentro dos imóveis. Por isso, a população deve continuar atenta, checando os possíveis criadouros para mantê-los limpos e sem água parada. E o Disque-Dengue funciona de segunda a sexta-feira, para denúncias sobre possíveis focos do Aedes em locais públicos ou imóveis fechados e abandonados. Basta ligar para o 0800-400-1893, das 8 às 17 horas.

NCPML