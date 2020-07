Saúde divulga os números da dengue em Londrina

Apesar da redução dos casos notificados nas últimas semanas, é importante que a população continue ajudando no combate à doença

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, no último dia 16, mais um boletim com dados atualizados sobre a dengue em Londrina. Conforme apontado no relatório, nas últimas semanas houve redução dos casos notificados da doença. Na 29ª semana epidemiológica do ano, foram registradas apenas duas notificações em relação ao boletim anterior, que notificou sete casos.

No total, do início do ano até o momento, o município registrou 49.965 notificações, das quais 20.588 foram confirmadas, 5.824 descartadas e 21.893 estão em andamento, aguardando o resultado de exames laboratoriais. Com relação a óbitos ocasionados pela doença, 31 pessoas tiveram morte confirmada, nove casos foram descartados e um ainda está sob investigação.

Mesmo com a redução dos casos nas últimas semanas, as vistorias seguem sendo realizadas nos imóveis. Em decorrência da Covid-19, segundo recomendação do Ministério da Saúde, as vistorias devem ser feitas apenas na parte externa das casas, ou seja, somente nos quintais, e em residências onde o morador tenha menos de 60 anos. Entretanto, a maioria dos focos são encontrados na parte interna dos domicílios.

Desta forma, diante da dificuldade de realizar as vistorias, a Secretaria de Saúde, por meio de seus canais de comunicação, irá liberar pequenos vídeos a respeito da dengue. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Sônia Fernandes, os vídeos serão de caráter educativo e terão a proposta de ajudar os londrinenses a identificar e eliminar os maiores focos de dengue dentro dos domicílios. Entre os conteúdos estão medidas que podem ser tomadas para que certos utensílios não se tornem criadouros do Aedes aegypti, como por exemplo, vasilhas de água dos animais.

E com o objetivo de reforçar a ajuda no combate à dengue, a aplicação de inseticida já foi reiniciada. O produto será aplicado em locais onde há um volume maior de casos notificados. Contudo, é imprescindível que a população continue colaborando com atos simples, tomando o cuidado com objetos que possam acumular água, como vasos de plantas, bebedouros de animais domésticos e outros.

Disque-Dengue

O contato está disponível pelo 0800-400-1893, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de imóveis ou áreas que contenham focos do mosquito Aedes aegypti, abrangendo terrenos baldios ou ambientes que possam facilitar a proliferação deste vetor.

