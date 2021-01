Saúde do trabalhador durante a pandemia é tema de palestra

Vereadores e servidores participaram do evento remoto, que faz parte de curso de formação organizado pela Escola do Legislativo

Ontem (26), vereadores e servidores da Câmara Municipal de Londrina (CML) participaram de uma palestra virtual sobre a saúde do trabalhador durante a pandemia de covid-19. O evento foi ministrado por integrantes do projeto homônimo, desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A palestra foi incluída, por indicação da vereadora Lu Oliveira (PL), no curso de formação remoto para vereadores e servidores ofertado pela Escola do Legislativo da CML, e que termina hoje (27). A intenção é fornecer aos funcionários da Casa informações com embasamento científico e reiterar as orientações em relação ao novo coronavírus, explica Jeferson Inácio, coordenador da Escola do Legislativo. “Entendemos ser de extrema relevância poder reforçar estes conceitos, principalmente para os novos assessores, que não viveram este momento de trabalho remoto na Câmara. Alguns estão vindo para o trabalho presencial e, [por isso], a importância de receberem essas orientações”, afirma.

Atualmente, o acesso ao prédio da CML está restrito a vereadores e, no máximo, dois assessores por gabinete e dois servidores por departamento. Os demais atuam remotamente. As sessões ordinárias e reuniões das comissões serão retomadas de forma virtual a partir da semana que vem.

Palestra

Durante o evento, as palestrantes explicaram que, mesmo com o início da vacinação contra o novo coronavírus para grupos prioritários, é preciso manter os cuidados básicos para evitar a contaminação. São informações que já foram repetidas à exaustão, porém muitas pessoas ainda as desconsideram, como usar máscara vedando nariz e boca, lavar as mãos constantemente, higienizar interruptores e maçanetas, manter distanciamento social e deixar os ambientes arejados. “Durante este período a gente precisa continuar com todas essas recomendações, principalmente a lavagem das mãos, uso das máscaras e distanciamento social. Existem muitas notícias falsas [sobre o assunto] e todo nosso treinamento é baseado nas diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde”, destacou Celita Salmaso Trelha, coordenadora do projeto e professora da UEL.

O treinamento também abordou a saúde mental do trabalhador, com destaque para o acompanhamento psicológico realizado pelo Disque Coronavírus (0800-400-1234) e para o atendimento em casos de violência doméstica. Os servidores também aproveitaram para tirar dúvidas sobre os temas.

Covid-19

Londrina acumula 28.423 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, com 545 mortes, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente há 477 casos ativos. Destes, 47 pessoas estão internadas em UTIs e 68 em enfermarias dos hospitais. A maioria dos casos confirmados (12.302) é de pessoas entre 20 e 39 anos.

Curso de formação

Promovido pela Escola do Legislativo da CML, o curso remoto de formação foi iniciado no dia 15 de janeiro, com foco nos novos vereadores e assessores. Dos 19 vereadores da atual legislatura, 11 estão no cargo pela primeira vez, e muitos assessores também são novatos. Já foram tratados temas como Regimento Interno, processo legislativo, fluxos e processos administrativos e sistemas informatizados da Casa. Ao todo, o curso terá 25 horas/aulas e será encerrado na tarde desta quarta-feira (27), com um treinamento prático sobre o sistema de informática da CML.

Em dezembro do ano passado, os vereadores eleitos haviam participado do Curso Verear, que apresentou aos parlamentares os aspectos administrativos da Casa e noções básicas das principais normas que regem a atividade legislativa, como a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno e o Código de Ética e Decoro Parlamentar.

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Londrina foi criada pela resolução n° 116, de 21 de setembro de 2017, e tem entre os objetivos a formação e o aperfeiçoamento dos agentes políticos e servidores públicos, em temas relacionados ao trabalho institucional e parlamentar.

Vinicius Frigeri/Asimp/CML