Saúde: Novas ações educativas de combate à dengue acontecem nessa sexta

Eventos são promovidos pelo setor de Mobilização Social da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de conscientizar sobre a situação da dengue em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do setor de Mobilização Social, irá promover novas ações educativas de combate à dengue ao longo dessa semana. Os eventos acontecerão amanhã (28) e vão incluir palestras, teatros e exposições.

Na sexta-feira (28), um teatro de fantoche e uma exposição sobre a dengue serão temas no Centro de Educação Infantil (CEI) Base Fundamental (Rua Hungria, 337, Jardim Adriana). A atividade irá contar com a exposição de uma maquete e de um larvário e também terá a participação interativa dos alunos. Na ocasião, estarão presentes as mobilizadoras, Marta Silveira, Rosemeire Basseti, Fabiane de Jesus e Harriete Monteiro.

Também amanhã (28), às 14h30, haverá um momento de conversa sobre a dengue com os frequentadores da missa da Rádio Brasil Sul, localizada na Rua João Batista de Oliveira Filho, 255. O evento acontecerá no auditório da rádio e será organizado pelas agentes Marta Silveira e Rosemeire Basseti.