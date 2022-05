Saúde presta contas do 1º quadrimestre de 2022

Objetivo foi tornar público os números sobre as receitas, despesas e ações executadas pelo Fundo Municipal de Saúde, de janeiro a abril deste ano

Ontem (30), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prestou contas relativas ao 1º quadrimestre de 2022, do Fundo Municipal de Saúde do qual é gerenciadora, com a finalidade de divulgar as ações e os números sobre as receitas e despesas da pasta. A audiência foi realizada na Câmara de Londrina e transmitida ao vivo pelos canais do legislativo, no Facebook e Youtube, para toda a população. A abertura foi conduzida pelo secretário Felippe Machado.

Nos quatro primeiros meses de 2022, o Município aplicou, em saúde, o montante de R$ 121.037.039, 49, ou seja, 19,32% das receitas oriundas de impostos e transferências constitucionais. “Entre as ações realizadas no período esteve o mutirão de cirurgias de catarata, realizado pela SMS em parceria com o Hospital de Olhos de Londrina (Hoftalon). Por meio da iniciativa foram realizadas, aproximadamente, 1.200 cirurgias em pacientes que aguardavam em fila”, lembrou o secretário Machado.

Também foi feita a reforma da Farmácia Municipal, com o objetivo de otimizar o funcionamento dos serviços, que registraram em média 600 a 700 atendimentos por dia. Com a reforma, foi possível acomodar mais de 50 pessoas sentadas na sala de espera. Também foi substituída toda a iluminação, revisados e instalados novos aparelhos de ar-condicionado e modernizada toda a comunicação visual.

No primeiro quadrimestre também teve início a vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos no Município. A secretaria realizou o Bailinho da Vacina, em fevereiro, no Centro de Imunização da Zona Norte, proporcionando um momento lúdico e divertido durante a vacinação das crianças. A Prefeitura também realizou vacinação de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, contra Covid-19 por livre demanda.

No mês de março, a SMS anunciou a antecipação do início da aplicação da 4ª dose da vacinação contra a Covid-19, mesmo antes de receber as novas doses pelo Ministério da Saúde (MS). Foi possível ofertar a 4ª dose da vacina à população de 80 anos ou mais, devido ao eficiente modelo de organização da Secretaria.

Nos quatro primeiros meses do ano, também foram realizadas outras ações, como mutirão de castração animal; Dia D de Combate à Dengue; e Campanha de Preventivo de Colo Uterino para as Mulheres.

Também foi entregue a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Brasil, obra muito aguardada pela população. Além disso, no primeiro quadrimestre, foi dado andamento nas seguintes obras: Maternidade Municipal Lucilla Ballalai (reforma e ampliação); sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) (construção); UBSs do Lerroville e do Vivi Xavier (reforma).

Ouvidoria

A Ouvidoria registrou, de janeiro a abril, 288 demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os registros incluem reclamações ou críticas (238), pedidos de informação (18), sugestões (3), elogios (26) e denúncias (3).

Atenção Primária

A Atenção Primária no município de Londrina é composta por 53 Unidades Básicas de Saúde, situadas na zona rural e urbana. No período, foram registrados 239.440 atendimentos, 813.874 procedimentos, e 14.405 visitas domiciliares, na produção da Atenção Primária. Foram computados 17.549 atendimentos odontológicos e 28.354 procedimentos odontológicos nas UBSs e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Urgência e Emergência

Com relação às consultas nas unidades de 16 e 24 horas, que dão suporte à atenção básica de saúde no município, incluindo os pronto-atendimentos do Leonor, Maria Cecília e União da Vitória, Pronto Atendimento Infantil (PAI) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), foram realizadas 177.219 consultas. Também foram feitos cerca de 45 mil exames de raio-x, nas UPAs Sabará e Centro-Oeste e PAI.

Serviços Complementares em Saúde

Na audiência foram apresentadas as consultas médicas realizadas na Policlínica de Londrina, nas especialidades de geriatria (atendimento ao portador de Alzheimer); cardiologia; nefrologia infantil; dermatologia geral e sanitária; pneumologia (asma) e pneumologia (doença pulmonar obstrutiva crônica/DPOC); pediatria (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/TDAH); urologia; e neurologia. Ao todo, foram realizadas 4.068 consultas médicas nestas especialidades.

Também foram computados atendimentos pós-covid19 em fisioterapia (587), educação física (286) e psicológico (36), totalizando 909 atendimentos.

O Centro de Atenção Psicossocial, que engloba os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) AD, Infantil e III, realizou 12.521 ações, entre acolhimento diurno e noturno; atendimentos domiciliar, em grupo, individual e familiar; ações de reabilitação psicossocial; práticas corporais, expressivas e comunitárias; promoção de contratualidade no território; atenção a situações de crise; e matriciamento. Foram 6.759 pacientes atendidos no CAPS III, CAPS AD, CAPS Infantil, Pronto Atendimento e Ambulatório, no período.

O Centro de Referência de IST/HIV/AIDS, Hepatites Virais e Tuberculose distribuiu 6.970 medicamentos nestes quatro meses; realizou 161 atendimentos psicológicos; 2.553 consultas médicas; 8.228 procedimentos por auxiliares e técnicos de enfermagem; 13.079 procedimentos por enfermeiros e 110 pacientes foram atendidos na odontologia. O Centro de Referência também distribuiu 23.936 preservativos masculinos e 496 femininos e realizou 766 testes rápidos/orientações.

Na produção do Centrolab, foram registrados 687.755 atendimentos de janeiro a abril, em Bioquímica, Hanseníase, Hematologia, Hormônios/Imunologia, Líquor, Microbiologia, Parasitologia de fezes, Tuberculose e Urinálise.

A Maternidade Municipal registrou 780 pacientes de Londrina internadas, neste período, e 30 de outros municípios. Foram 477 partos normais, correspondendo a uma taxa de parto normal de 60,95% e 306 partos cesáreos, com uma taxa de 39,07%.

As equipes do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) realizaram 431 atendimentos com médicos, 779 com enfermeiros e outros 2535 com auxiliares de enfermagem. A equipe de apoio realizou 222 atendimentos com assistentes sociais, 125 com nutricionistas, 480 com fisioterapeutas e 2.193 com psicólogos.

Regulação

Com relação às internações hospitalares de média complexidade, a Saúde realizou 786 procedimentos com serviços próprios, com investimentos de R$ 499.505,82. Nos serviços contratualizados, foram aplicados R$ 33.714.808,71 para realização de 15.592 internações. Nos procedimentos de alta complexidade, foram investidos R$ 17.801.649,07 em 3.249 internações (serviços contratualizados).

Vigilância em Saúde – Na área da Saúde Ambiental e Zoonoses foram realizadas ações educativas (63); envolvimento animais peçonhentos (290); Atendimento a denúncias (255); Zoonoses – coleta de amostras e investigação (32); Programa Vigisolo/cadastros (14); Programa Vigiágua/coletas (203).

A Vigilância Sanitária realizou a inspeção em 1.354 estabelecimentos. Além disso, foram concedidas 1.130 licenças sanitárias, analisados 107 projetos arquitetônicos e aprovados outros 30 projetos.

NCPML