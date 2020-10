Saúde promove Dia D neste sábado

Serão disponibilizados exames preventivos de câncer de colo de útero e de mama, além de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos de idade

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá promover, neste sábado (17), das 8h às 17h, diversas ações com foco em saúde das mulheres, crianças e adolescentes. No decorrer do chamado Dia D, serão realizados exames de Citologia Oncótica (CO), avaliação clínica das mamas, agendamento de mamografia, campanha contra a poliomielite e multivacinação em pessoas até 15 anos de idade.

Na oportunidade, estarão abertas diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana, com exceção daquelas que são referência para síndromes respiratórias (Guanabara, Chef Newton, Maria Cecília, Bandeirantes, Ouro Branco, Vila Ricardo e Jardim do Sol). Além dessas, as UBSs Vila Brasil, Ideal e Marabá estão com o atendimento suspenso e também não irão participar das ações. Já na zona rural as únicas unidades em funcionamento para o Dia D são as de Guaravera e Lerroville.

A assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, Daniela Carvalho, explicou que as ações visam identificar possíveis doenças e colocar em dia todas as vacinas que estão em atraso. “Teremos várias ações para este sábado. É importante a participação de todos. A campanha de poliomielite irá disponibilizar vacinas para crianças de um a cinco anos. Já a multivacinação é destinada a indivíduos com até 15 anos de idade, que estão com a carteira de saúde atrasada. Para as mulheres teremos os exames preventivos de câncer, tanto de colo do útero como de mama”, informou.

Interessados em participar precisam agendar um horário por telefone na UBS de preferência. Confira a lista das unidades, endereços e telefones no Portal da Prefeitura (clique aqui). Por conta da pandemia do novo coronavírus, os agendamentos estão sendo feitos mais espaçados, a fim de evitar aglomerações, permitindo tempo hábil para a desinfecção das salas entre os atendimentos, além de garantir mais segurança para os pacientes e servidores.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a meta para a vacinação contra a poliomielite é de 26.264 pessoas. A campanha de multivacinação, por sua vez, espera 107.816 pacientes. Já para as demais ações do Dia D a previsão é de que os exames preventivos superem os números do ano anterior. “Em 2019, foram realizadas 2.748 coletas de citologia oncótica e 1.414 solicitações de mamografia. O esperado para 2020 é superar estes números, mesmo sabendo de todas as dificuldades encontradas devido à pandemia do novo coronavírus”, destacou a coordenadora de Saúde da Mulher da SMS, Priscila Colmiran.

As ações preventivas fazem parte do Outubro Rosa, campanha de conscientização que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. “O principal objetivo é reforçar exames de citologia oncótica e mamografia, e trabalhar a conscientização das mulheres e da população de forma geral, com a finalidade de incentivar o autocuidado, a prevenção e o diagnóstico rápido. Em meio a todas as atividades do cotidiano é necessário separar um tempo para buscar assistência em saúde”, afirmou Colmiran.

