Saúde realiza ações de vacinação contra Covid-19 e influenza hoje (16)

Na ocasião, serão vacinadas contra a Covid-19 as crianças e jovens de 5 a 17 anos, e receberão a dose contra a influenza os idosos e trabalhadores da saúde

Neste sábado (16), das 8h às 17h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará uma ação de vacinação por livre procura na Escola Municipal Professora Tereza Canhadas Bertan, localizada na Rua dos Assistentes Sociais, 60 (Jardim União da Vitória). Na ocasião, a unidade aplicará doses da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, e também será feita a vacinação contra a influenza nos idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.

Para que as crianças ou adolescentes sejam vacinados, é preciso levar um documento de identificação, de preferência o CPF ou, se isso não for possível, a certidão de nascimento. Além disso, os pais ou responsáveis devem apresentar seus próprios documentos de identificação com foto, como RG ou CNH.

A diretora de Atenção Primária à Saúde, Valéria Barbosa, ressaltou que, no caso da imunização contra a influenza, os idosos e trabalhadores de saúde devem estar munidos de um documento de identificação com foto. “Em relação aos trabalhadores da saúde, também é necessário apresentar um documento que comprove o seu vínculo com os serviços de saúde”, afirmou.

Vacinação contra a Covid-19

Também neste sábado (16), estarão funcionando normalmente, das 7h às 18h, três salas de vacinação contra a Covid-19 direcionadas ao público em geral. São elas: o Centro de Imunização da Zona Norte (CCI Norte) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim do Sol e Ouro Branco. Para receber a dose, é preciso realizar o agendamento do local e horário no portal da Prefeitura (clique aqui), e comparecer ao local de vacinação com o documento de identificação e o comprovante impresso do agendamento (QR Code).

Demais serviços de saúde

No final de semana, funcionarão normalmente, sem interrupções nos serviços, os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas), União da Vitória (16 horas) e do Jardim Leonor (24 horas), assim como a UPA 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste). Outros pontos que continuarão operando normalmente são o plantão do CAPS III, o Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU).

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil e o CAPS AD estarão fechados. Os atendimentos desses locais retornam na segunda-feira (18), em horário normal.

Referência em atendimentos para síndromes respiratórias, a UPA do Jardim Sabará continua operando todos os dias da semana, durante 24h.

NCPML