Saúde realiza Campanha de Vacinação contra o Sarampo

Público-alvo são 243 mil adultos entre 20 a 49 anos; para tomar a dose é preciso agendar horário pelo site da Prefeitura de Londrina

No próximo sábado (8), a partir das 8 horas, a Secretaria Municipal de Saúde dará início à Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. A expectativa é vacinar até o final de agosto 243 mil pessoas. O público-alvo desta campanha são os adultos de 20 a 49 anos de idade.

Para vacinar todos, a SMS disponibilizará no dia 8 de agosto três locais diferentes, que são: o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valéria Veronesi (localizado na Rua Benjamin Constant, 800, centro); a Escola Municipal Moacyr Teixeira (situada na Rua Luís Brugin, 775, região norte) e a antiga sede da Unidade Básica de Saúde do Guanabara, onde atualmente encontra-se a sede da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Rua Valparaíso esquina com a Avenida Higienópolis).

Serão cerca de 60 profissionais da saúde trabalhando durante o sábado para atender todos os interessados. Para isso, serão disponibilizadas 7 mil doses. Para facilitar e organizar melhor toda vacinação, a Prefeitura de Londrina abrirá o agendamento de horário em seu site a partir da tarde desta terça-feira (4) em um banner específico para o sarampo. Ele estará disponível na página oficial dos agendamentos da Prefeitura. Assim, os adultos poderão marcar a hora para tomarem a vacina. Inicialmente, o horário da vacinação será das 8h às 14h. Caso todos os horários disponíveis sejam ocupados, a SMS abrirá vagas para imunização até as 18 horas.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Sônia Fernandes, é importante que a população adulta se atente à vacinação, visto que a campanha nacional contra sarampo encerrará no dia 31 de agosto. “Com a reintrodução do sarampo no Brasil, houve muitos casos da doença nesta faixa etária dos 20 aos 49 anos, mesmo vacinada. Então, em uma estratégia para o controle e erradicação do sarampo no Brasil, o Ministério da Saúde optou por esta vacinação indiscriminada”, elucidou.

Para tomar a vacina é preciso ter em mãos um documento original com foto. Aqueles que tiverem a Carteira de Vacinação também devem levá-la para que os profissionais registrem a imunização de reforço.

Sobre o sarampo

Trata-se de uma virose de transmissão respiratória. Seu contágio se dá pelo ar, por meio de tosse, espirros, fala ou respiração. Ele é transmitido na fase em que o doente tem febre alta, mal-estar, coriza, irritação ocular, tosse e falta de apetite e perdura até quatro dias depois do aparecimento das manchas vermelhas, segundo o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz.

Os sintomas mais comuns são febre alta, conjuntivite associada, olhos lacrimejantes e aversão à luminosidade, coriza, vermelhidão pelo corpo, mal-estar e tosse seca persistente. Após três dias de febre alta, em média, surgem as manchas avermelhadas pelo corpo, que duram cerca de 7 a 10 dias. O paciente fica convalescente devido à doença.

Drive-thru sarampo e gripe

Além da ação de sábado próximo (8), no seguinte, dia 15 de agosto, a Secretaria de Saúde também disponibilizará a vacinação contra o Sarampo e a Gripe em sistema de Drive-thru. Neste dia não será necessário agendar horário. Cerca de 100 profissionais estarão à disposição para atender a população. Poderão se vacinar contra o sarampo os adultos de 20 a 49 anos e contra a gripe todas as pessoas acima de 6 meses. Serão disponibilizadas 10 mil doses das vacinas.

No dia 15 de agosto, a imunização acontecerá das 9h às 18h, no estacionamento do Shopping Catuaí, que fica na Rodovia Celso Garcia Cid, 5.600.

