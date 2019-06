Schmersal promove treinamento gratuito sobre NR 12 em Londrina

Multinacional alemã líder mundial em sistemas de segurança para máquinas industriais, a Schmersal realiza o treinamento gratuito sobre Segurança em Máquinas e Equipamentos (NR 12) no dia 27 de junho, das 8h às 18h, no Hotel Thomasi (Av. Tiradentes, 1155, Jardim Shangri-Lá A), em Londrina, no Paraná.

Promovido pela Academia Schmersal - que capacita profissionais ligados à segurança industrial para atender as especificações técnicas exigidas pela NR 12 – o treinamento é destinado a engenheiros eletricistas, engenheiros de segurança do trabalho e de manutenção, técnicos de segurança do trabalho, técnicos com formação em eletrotécnica entre outros profissionais que atuam na área de segurança industrial.

Com duração de oito horas, o treinamento fornece todo o material para participação, como apostilas, catálogos, caneta e certificado. Inscrições e mais informações sobre este e outros treinamentos podem ser obtidas pelo site http://tecnicum.schmersal.com.br/academy.