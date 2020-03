Sebrae/PR lança Programa para Startups 2020, em Londrina

Oportunidade está aberta para negócios que ainda estão no papel até aqueles que já planejam a internacionalização de produtos e serviços. Vagas são limitadas

Estão abertas as inscrições para o Programa para Startups 2020 do Sebrae/PR, na região de Londrina. A novidade, neste ano, é que serão ofertadas capacitações em quatro níveis: Level One (nível 1), para quem está em fase inicial e precisa validar uma ideia de negócio; Operação, para aqueles que necessitam testar a eficiência de um produto ou serviço no mercado e profissionalizar a gestão; Tração, para gerar escala de negócios com faturamento mínimo mensal de R$ 5 mil; e Global Tech, de internacionalização. Os programas começam a partir de abril e vão até novembro deste ano. As vagas são limitadas.

O Programa para Startups 2020 do Sebrae/PR oferta treinamentos práticos focados em aprendizagem com especialistas do mercado e empreendedores do ecossistema; conexão estratégica da startup com diversos players; acesso a mentores que poderão trazer experiência e networking aos negócios; atendimento personalizado dos consultores do Sebrae/PR para potencialização dos resultados; geração de oportunidades de acordo com o desempenho nas etapas do programa.

A consultora do projeto de Startups do Sebrae/PR em Londrina, Danubia Milani Brouco, afirma que havia a necessidade de ofertar um programa que atendesse todos os níveis de maturidade das startups. Os idealizadores de negócios criados em eventos e programas como Startup Weekend, Hackathons e Startup Garage, por exemplo, passavam por uma experiência de imersão de conhecimento e, depois, se viam com dificuldades para avançar.

“O programa vai dar a oportunidade de tirar essas ideias do papel, fazer essas propostas avançarem e oferecer visibilidade no mercado”, explica. Outra vantagem do programa é uma rede de conexão com mentores e consultores renomados de grandes empresas.

Para as startups que estão em fase de internacionalização, o Sebrae/PR vai oferecer um programa global, em parceria com a Softex, e promover consultorias de Go to Market (acesso a mercado), workshops de Valuation (avaliação de empresas) e de investimentos.

“Além disso, essas startups terão a oportunidade de participar de um evento internacional, que pode ser o Web Summit, em Portugal, o Gartner, nos Estados Unidos, MWC na Espanha, ou uma missão no Canadá”, conta.

A contadora e CEO da Countfly, Analita Soto, já participou do programa Tração, do Sebrae/PR, e conta que, através dele, conheceu um investidor-anjo que realizou o primeiro aporte de capital no negócio. A startup oferece o serviço de gestão e contabilidade online para pequenos negócios.

“Participamos de uma batalha de pitches no evento Sebrae Like a Boss e, quando voltamos a Londrina, recebemos a ligação do investidor interessado”, lembra. Para ela, foi muito importante participar do programa, tanto pela aprendizagem como pelo networking oferecido. Desde então, o projeto tem só crescido. “Estamos começando a estruturar a equipe e temos vagas abertas para as áreas de marketing e vendas”, comemora.

As startups interessadas em participar do programa devem procurar a Regional Norte do Sebrae/PR, em Londrina, na avenida Santos Dumont, 1.335, ou ligar no (43) 3373-8000 e falar com Eduardo Bueno Netto.