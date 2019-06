Sebrae/PR leva empresas de Londrina e região para maior feira de alimentos e bebidas da América Latina

Dez negócios dos setores eletrometalmecânico, TI e alimentos e bebidas participaram como expositores na Fispal Food Service, realizada em São Paulo

Micro e pequenas empresas do setor eletrometalmecânico, tecnologia da informação (TI) e de alimentos e bebidas, de Londrina e região, participaram, pela primeira vez, como expositoras da Fispal Food Service, considerada a maior e mais completa feira para o mercado de alimentação fora do lar da América Latina. A 35ª edição do evento começou na terça (11) e terminou na última sexta-feira (14), no Expo Center Norte, em São Paulo. As 10 participantes expuseram produtos e serviços no estande coletivo montado pelo Sebrae/PR. O evento reuniu mais de 1,8 mil marcas com soluções em equipamentos e insumos para estabelecimentos de alimentação.

O consultor do Sebrae/PR, Heverson Feliciano, explica que a participação na feira integra uma das estratégias do plano de ação para expansão de mercado das empresas dos três segmentos. “O objetivo é fortalecer o nosso ecossistema pensando na convergência dos projetos dos diferentes setores, além de buscar novos mercados, inclusive o internacional”, afirma. As empresas, que possuem grande potencial de crescimento, levaram seus produtos e soluções para apresentar ao público visitante do evento, que abrange empreendedores de restaurantes, bares, hotéis.

O empresário e dono das empresas Mabtec, que atua no desenvolvimento de softwares gerenciais, e da Cervejaria Von Borstel, Marcus Von Borstel, aproveitou a oportunidade para divulgar produtos e soluções dos dois negócios. “Tivemos muitos contatos interessantes na área de software. No caso da cervejaria, viemos para divulgar a nossa marca e buscar parcerias com bares e restaurantes, além de representantes de vendas para expansão dos nossos produtos para as regiões Sul e Sudeste do Brasil”, conta. Para o empreendedor, a participação deve render bons frutos. Ele adianta que pretende voltar para a próxima edição.

A Eidee, empresa de prestação de serviços em design de produto e design gráfico, também esteve entre as expositoras no estande do Sebrae/PR. O diretor do negócio, Ricardo Dantas, diz que levou para a Fispal Food Service um produto novo da linha de chopeiras. O diferencial são as duas torneiras do equipamento. “Gostamos muito de participar, especialmente pelo público diferenciado da feira. Encontramos empreendedores não só da cerveja, mas do vinho e café gelado e percebemos que podemos atender esse público com apenas algumas adaptações no nosso produto”, comemora. A expectativa, segundo ele, é fazer a comercialização de pelo menos 30 equipamentos a partir dos contatos feitos na feira.

O proprietário da Baum Fruit, empresa que produz e comercializa frutas congeladas, Osni Baum de Souza, aproveitou a oportunidade para divulgar a nova marca, que tem apenas seis meses. “Antes, trabalhávamos apenas com a comercialização de frutas in natura direto para os supermercados”, explica. Para ele, participar como expositor na feira resultou em boas oportunidades de negócios e ajudou a empresa a medir a aceitação do produto. “Aqui, a gente alcança um público muito amplo, que jamais conseguiríamos alcançar sozinhos”, argumenta. Hoje, o negócio, que está instalado no norte pioneiro, entre os municípios de Jabuti e Pinhalão, comercializa frutas congeladas para todo o Paraná.

Asimp/Sebrae