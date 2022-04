Sebrae promove palestra com Caito Maia para impulsionar a inovação nos pequenos negócios, em Londrina

Fundador da Chilli Beans, empresa que é case de sucesso no Brasil e exterior, vai compartilhar ideias e estratégias em palestra gratuita na cidade na próxima terça-feira (26)

Um case de milhões de reais. É o que terão a chance de conhecer mais a fundo empreendedores de micro e pequenas empresas de Londrina e região, na próxima terça-feira (26), na palestra gratuita “Inovação e Pimenta: a collab perfeita”, com o fundador da Chilli Beans e um dos jurados do programa Shark Tank, Caito Maia. O evento será realizado dentro da programação do Sebrae Experience, a partir das 19 horas, no Buffet Planalto, e também terá transmissão online.

Inovação, criatividade e estratégia para crescimento empresarial serão os temas principais da apresentação de Maia, que começou a trabalhar com óculos no final dos anos 90, quando foi aos Estados Unidos para estudar música. Para completar o orçamento, vendia óculos que comprava na Califórnia para os amigos. Ao retornar ao Brasil, passou a comercializar óculos no atacado para serem distribuídos em lojas multimarcas.

Em 1998, decidiu investir na própria marca e lançou a primeira loja Chilli Beans. Um sucesso que hoje é contabilizado em 917 pontos de vendas no Brasil e no mundo. Apesar do crescimento dos negócios, o empresário faz questão de participar de tudo o que acontece na rede. E, no evento de terça, vai compartilhar com os empresários suas experiências e estratégias para alavancar o crescimento dos negócios por meio da inovação.

O evento presencial em Londrina marcará um dos encontros do Sebrae Experience, ação do Sebrae Paraná, que se estenderá ao longo de 2022, para oferecer conteúdo e técnicas com os melhores profissionais do Brasil e da América Latina na área de vendas, estratégias e tendências. Na oportunidade, será lançado aos empresários o programa Tech by Sebrae, que tem o objetivo de promover a evolução das micro e pequenas empresas (MPE) por meio da inovação e aceleração do crescimento.

O consultor do Sebrae Paraná, Lucas Ferreira, explica que o evento é voltado para empresas de todos os segmentos que investem em conhecimento e formação profissional para aumento de performance por meio da inovação, e que desejam se inspirar em um case milionário, como o da Chilli Beans, para acelerar o seu crescimento no mercado. “Nossa expectativa é que nossos clientes consigam praticar em suas empresas as estratégias que fizeram com que a Chilli Beans se tornasse uma referência mundial no seu segmento”, afirma.

Os interessados em participar da palestra da próxima terça-feira (26) devem realizar inscrição gratuitamente pelo link: https://www.sebraepr.com.br/inovacao-e-pimenta-a-collab-perfeita-com-caito-maia/. Os empresários serão recepcionados no Buffet Planalto, Av. Tiradentes, 6429, a partir das 18 horas.

Asimp/Sebrae Paraná