Secretaria da Mulher e Pitágoras/Unopar definem parcerias para 2022

Lideranças da secretaria e da universidade se reuniram para definir seus projetos em parceria, a serem ofertados para as mulheres de Londrina durante o ano

Na última quarta-feira (2), representantes da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) se reuniram com a reitora da Universidade Pitágoras/Unopar, Flavia Frutos, e com seus coordenadores de curso, com a finalidade de definirem os projetos a serem realizados em parceria no ano de 2022.

Alguns projetos já existentes foram mantidos, enquanto outros serão iniciados. Entre os mantidos, estão o “Acolher”, que oferece atendimento psicológico para mulheres enlutadas pela Covid-19. Desde o seu início, o projeto já acolheu 36 mulheres, em atendimentos divididos em grupo ou individuais, na Clínica de Psicologia da Pitágoras/Unopar. Também será mantido o projeto “Saúde Física Para Elas”, onde é oferecido o atendimento que engloba toda a parte de saúde da mulher. Por meio deste, já foram atendidas 61 mulheres nas instalações da clínica de fisioterapia da universidade.

Além destes dois projetos, foram desenvolvidas oficinas de instalações elétricas com o curso de engenharia elétrica, no ano passado, onde foram atendidas 30 alunas. Para 2022, o curso será ofertado novamente, com uma carga horária maior.

Segundo a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, a intenção agora é ampliar a variedade de projetos realizados em conjunto pelas entidades. “Nós fizemos a reunião com a Unopar/Pitágoras, a convite da reitora, professora Flávia, e junto aos coordenadores dos cursos, para ampliarmos essa parceria entre a Secretaria da Mulher e a universidade. Nós daremos continuidade aos projetos realizados em parceria, como o projeto Acolher e o Saúde Física Para Elas, mas também pretendemos ampliar em algumas outras áreas, como gestão, área do direito, pelo núcleo de prática jurídica, e pelo curso de comunicação social, para criação de materiais tanto para secretaria, quanto para participantes de feiras que a secretaria apoia”, detalhou.

A reitora da universidade, Flávia Frutos, enxerga a parceria como uma forma de gerar benefícios em diversos aspectos, e ressaltou o impacto que os projetos têm na formação do aluno. “É uma parceria de longa data que a Unopar e a Pitágoras têm com a Secretaria da Mulher e que nos rende excelentes resultados, tanto no aspecto de apoio à comunidade, que é uma das nossas perspectivas como universidade, quanto extensão e também quanto à capacitação do aluno, porque a gente entende que a prática faz com que o nosso aluno reflita, se envolva com causas sociais, e que adquira competências não só técnicas, mas também sociais. Então, para nós, é relevante que o aluno se envolva neste tipo de projeto”, informou.

Ainda a respeito do benefício à formação do aluno, a reitora destacou a variedade dos projetos e a experiência que eles são capazes de proporcionar. “Eles podem praticar tendo atendimentos reais, o que é diferente de fazer trabalhos acadêmicos fictícios. Você envolve aí engenharia, direito, área de saúde e outras, sendo que todos os cursos têm a ganhar, porque, de certa forma, estão fazendo a prática profissional aplicada”, concluiu.

Samir Kadri/NCPML