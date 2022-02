Secretaria da Mulher e Senac realizam oficina de produção de Pão de Mel

Atividade oferece 15 vagas para mulheres, e as inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056

Buscando qualificar o público feminino e possibilitar uma alternativa de geração de renda, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) promove uma oficina de produção de Pão de Mel nesta quinta-feira (24), das 14h às 17h. A capacitação será oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em sua unidade no centro de Londrina (R. Raposo Tavares, 894), e a condução das atividades estará a cargo da instrutora Eny Cristina de Mattos.

As vagas são limitadas a 15 mulheres e, para participar, é preciso entrar em contato com o Centro de Oficinas para as Mulheres pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. Todos os materiais necessários serão oferecidos pelo Senac e a participação é gratuita.

Ao final da aula, as participantes terão conhecimento de todo o processo, desde o início da produção até a venda para o consumidor final. De acordo com a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, este tipo de atividade é oferecido com o objetivo de promover diversas capacitações ao público feminino. “Essas oficinas de gastronomia fazem parte, no Centro de Oficinas, da área de capacitação. Então, são oficinas que podem tanto trazer um conhecimento para a vida pessoal, quanto gerar uma renda extra para essas mulheres”, explicou.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, destacou a abrangência de oficinas e cursos oferecidos pela pasta, afirmando que o órgão visa desenvolver ainda mais este setor. “A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres tem procurado diversificar as atividades ofertadas pelo Centro de Oficinas, para contemplar a grande variedade de interesses identificados. Queremos alcançar o maior número de mulheres possível, oferecendo ações formativas, cursos e oficinas que estimulam o empreendedorismo feminino e a possibilidade de geração de renda em diferentes segmentos, como alimentos, artesanato, beleza e estética, entre outros”, destacou.

Samir Kadri/NCPML