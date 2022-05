Secretaria da Mulher lança campanha “Toda mãe precisa de cuidado”

Iniciativa celebra o Dia das Mães e visa levar informações e reflexões sobre o lugar da maternidade na sociedade

Para celebrar o Dia das Mães, que será comemorado neste domingo, 8 de maio, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) lança a campanha “Toda mãe precisa de cuidado”. O objetivo é levar informações e reflexões sobre o papel da maternidade na sociedade. Para isso, a secretaria, por meio do Centro de Oficinas para as Mulheres (COM), vai publicar diversos posts no Instagram da SMPM @sec.mulherlondrina e Facebook, a respeito do tema, até sexta-feira (6).

A secretária da pasta, Liange Doy Fernandes, disse que a SMPM busca, por meio desta campanha, mostrar a admiração a todas as mulheres que são mães, além de evidenciar que elas também precisam de cuidado, amor e empatia.

A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, explicou que os sentimentos de culpa e de cobrança excessiva fazem parte constantemente da vida de maioria das mães, por isso a importância de abordar o tema. “A responsabilidade trazida com a maternidade recai-se em um papel de mãe modelo, multitarefas e administradora. No entanto, é importante repensar esses papéis e levar em consideração que cada mãe possui seu jeito de educar e que a perfeição na maternidade não existe. Precisamos lembrar que mães reais não são perfeitas e que o autocuidado delas é fundamental, tendo em vista que para cuidarmos precisamos ser cuidadas”, enfatizou.

Tarde de cuidados

No último dia da campanha, sexta-feira (6), será feita uma tarde de cuidados para as mães, na sede do COM (Rua Valparaíso, 189), das 14h às 17h. Com o título “Luz, câmera, autoestima”, a iniciativa vai ofertar Quick Massage (um tipo de massagem voltada ao relaxamento), aula de auto maquiagem e sessão fotográfica.

As inscrições para participar desta ação serão abertas hoje (3) e deverão ser feitas pelo WhatsApp (43) 99945-0056. Podem participar mães acima de 18 anos e as vagas são limitadas. A iniciativa contará com o trabalho voluntário das profissionais Milena Gome (massagem), Gabriela de Oliveira (automaquiagem) e Vivian Honorato (fotografia).

