Secretaria da Mulher promove oficina de laço em fita infantil

Oficina acontecerá nesta quarta-feira (9) e na semana seguinte, em 16 de fevereiro, na Casa da Mulher; as inscrições podem ser realizadas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), está trazendo uma novidade para quem gosta de acessórios infantis. Trata-se da oficina “Laço em Fita: Aplicação em Presilha e Arco Infantil”, que será ministrada pela artesã Lourdes Saloio nesta quarta-feira (9) e na semana seguinte, em 16 de fevereiro, das 14h às 16h.

A oficina será promovida na Centro de Oficinas para Mulheres (COM), localizado na Rua Valparaíso, 189, esquina com a Avenida Higienópolis, e as inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. Os materiais a ser utilizados serão fornecidos pela própria Casa da Mulher.

De acordo com a artesã, a condução das atividades será realizada de acordo com o desempenho geral da turma. “Eu vou trabalhar um laço nessa aula. Se vir que elas estão indo bem, sem muita dificuldade, na atividade seguinte faremos outro laço. Agora, se o grau de dificuldade for mais alto, aí será um laço só, para ser terminado na outra aula”, explicou Saloio.

Ela também comentou sobre as técnicas que serão ensinadas. “Hoje, as técnicas de laço são muitas, mas a mais usada é a do laço boutique, que é a técnica que vou ministrar. Vou explicar como usar em tiara para bebê, e também em arco e bico de pato, que é aquele prendedor de cabelo. Enfim, vou compartilhar alguns conhecimentos que tenho e que elas vão poder, no dia a dia, utilizar como uma fonte de renda”, detalhou.

Além do ensino da técnica, também serão fornecidas dicas e orientações para que as alunas possam desenvolver o trabalho. “Vou dar várias dicas sobre como fazer, como vender e onde comprar os materiais, porque às vezes a pessoa não sabe quais são os lugares mais baratos”, declarou a artesã.

Na visão da psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisneia Rampazzo, o ensino da técnica é uma forma de proporcionar mais oportunidades de renda às mulheres. “Essa oficina tem o intuito de oferecer uma técnica para uma geração de renda alternativa para a mulher. Olhando o mercado, a gente percebe que acessórios infantis têm uma alta procura. Então, é um conhecimento que vai poder fazer diferença para a renda das mulheres”, explicou Rampazzo.

A psicóloga também informou que serão realizadas, futuramente, outras edições da oficina com esta temática.

Samir Kadri/NCPML