Secretaria da Mulher realiza mais uma edição do Curso de Manicure

Iniciativa é gratuita e irá ocorrer presencialmente, na sede do Senac Centro; as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (43) 99945-0056

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito e presencial de manicure, que será realizado por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Políticas para as Mulheres (SMPM) e de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercia (Senac). Podem participar mulheres com 18 anos ou mais, mediante inscrição por meio do Centro de Oficinas para Mulheres (COM), pelo WhatsApp (43) 99945-0056.

Os encontros da capacitação serão realizados na sede do Senac Centro, na Rua Raposo Tavares, 894, às segundas, terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, no período de 13 de junho a 17 de julho. A carga horária é de 45 horas e as vagas são limitadas. Todo o material de uso durante o curso será fornecido pelo Senac.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, ressaltou que a qualificação profissional é fundamental para que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho, sendo a área da beleza uma das mais promissoras.

A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, lembra que o Curso e Manicure faz parte do Programa de Qualificação profissional executado em parceria com a SMTER e já contou com uma edição neste ano. “O primeiro curso teve resultado muito positivo. Muitas mulheres já começaram a gerar renda, fazendo unha em casa, e algumas se aprimoraram”, contou.

NCPML