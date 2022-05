Secretaria de Agricultura reforma ponte Três Marias na Estrada do Limoeiro

Obras começaram na segunda-feira (9) e, se não chover, devem ser finalizadas no sábado (14); com a interdição do espaço, população deve utilizar a Estrada dos Pioneiros como rota alternativa

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), deu início à reforma da ponte Três Marias, que fica na Estrada do Limoeiro, na zona rural de Londrina. Os trabalhos tiveram início na segunda-feira (9) e devem percorrer a semana inteira, sendo finalizados no sábado (14), se não chover. Por isso, durante as obras, o trânsito ficará impedido no local. A recomendação dos técnicos da Prefeitura de Londrina é que as pessoas que transitarem sentido Ibiporã utilizem a Estrada dos Pioneiros como rota alternativa.

O objetivo da reforma é realizar toda a troca do madeiramento superior da ponte de 6 metros de comprimento por 4,3 metros de largura. As vigas estruturais da ponte não serão alteradas, pois estão em boas condições. No momento, cerca de 10 profissionais estão trabalhando no local com a ajuda de caminhões e de uma retroescavadeira hidráulica, que está sendo utilizada para a limpeza das duas pontas da ponte, para facilitar o escoamento da água. Os trabalhos acontecem diariamente, das 8h às 17h.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Regis Choucino, o trabalho é uma parceria entre a Prefeitura de Londrina e o Município de Ibiporã, onde este último doou as madeiras e o Município de Londrina entrou com a mão de obra, os maquinários e o moledo (pedras) necessário para a reforma da estrutura e de parte da estrada que ela ocupa. “Essa é uma ponte antiga, da década 1980, que precisava de uma reforma fazia tempo. Essa é uma reforma parcial que estamos fazendo, mas nossa intenção é, futuramente, construirmos 16 pontes da zona rural em concreto”, contou Choucino.

Para isso, o secretário da pasta explicou que será feita uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento com a Obras e Pavimentação. Para facilitar os trabalhos, as 16 pontes foram divididas em quatro blocos, contendo quatro pontes em cada. Os projetos arquitetônicos e complementares para a construção dessas estruturas em concreto estão em fase de elaboração. A expectativa é que o primeiro bloco de pontes seja licitado até o final deste ano.

NCPML