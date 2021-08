Secretaria de Planejamento viabilizou R$ 3,6 milhões para a reforma do Moringão

Órgão também repassará cerca de R$ 250 mil à Fundação de Esportes de Londrina, para a revitalização de equipamentos esportivos nos bairros e distritos

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT) está viabilizando, por meio de decretos de suplementação orçamentária, importantes recursos para a revitalização de equipamentos esportivos em Londrina. No dia 3 de agosto, foi assinado o decreto no 860/2021, que destina, à Fundação de Esportes de Londrina (FEL), R$ 23 mil para a pintura das arquibancadas do Estádio do Café. Além disso, a SMPOT está providenciando outro repasse, no valor de aproximadamente R$ 225 mil, para a revitalização de quadras e equipamentos esportivos em diversos bairros e distritos de Londrina, assim como a compra de materiais de manutenção para uso da FEL. A previsão é que essas verbas sejam disponibilizadas ainda em 2021.

Outra ação importante é a destinação de recursos para a reforma do Ginásio Moringão, cuja licitação está em fase de finalização da contratação da empresa que executará os trabalhos. Essa iniciativa está sendo realizada por meio de convênio com o Governo Federal, que encaminhou, através da Caixa Econômica, o montante de R$ 3,58 milhões para a obra. Promovida pela Secretaria de Planejamento, a contrapartida do Município totaliza R$ 3,62 milhões, que foram repassados à Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP). O Moringão receberá uma revitalização completa, incluindo a reforma do ginásio, construção de praça de alimentação e implantação de academia de ginástica a céu aberto, entre outras ações.

A Fundação de Esportes de Londrina também está conduzindo estudos para a instalação de 12 novas academias ao ar livre no município, assim como a implantação de campos de futebol em diferentes regiões. Essas iniciativas também contarão com o apoio da SMPOT. De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, uma das principais metas da atual gestão é melhorar a infraestrutura esportiva disponível nos bairros de Londrina. “Queremos privilegiar os bairros, pois os jovens dessas regiões precisam de atividades de lazer positivas e saudáveis, assim como os idosos, que fazem bastante uso das academias ao ar livre. Por isso, estamos realizando investimentos significativos na área esportiva, que resultam em mais saúde e qualidade de vida para a população”, ressaltou.

O presidente da FEL, Marcelo Oguido, destacou que a revitalização de equipamentos esportivos é uma das diretrizes do Plano Municipal de Esportes, que está sendo elaborado pela Prefeitura, e conta com a parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Entre outras metas, o plano inclui, também, a reestruturação da Fundação de Esportes, a implementação de programas esportivos e a introdução de atividades esportivas nas escolas. “O apoio da Secretaria de Planejamento é muito importante, pois esses recursos possibilitam que a gente proporcione uma estrutura de qualidade para poder levar o esporte para a comunidade. Por isso, agradeço ao prefeito Marcelo Belinati e ao secretário Marcelo Canhada”, afirmou Oguido.

