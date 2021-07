​​​​​​​Secretaria de Políticas para Mulheres promove oficinas virtuais gratuitas

Atividades, que começam na próxima terça-feira (13), visam desenvolver habilidades pessoais e profissionais; inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (43) 99945-0056

Mulheres a partir de 18 anos que desejem desenvolver suas habilidades pessoais e profissionais podem se inscrever para o ciclo de oficinas virtuais promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM), em parceria com a Unopar/Pitágoras. Realizadas semanalmente, as atividades iniciam na próxima terça-feira (13), às 14h, e serão transmitidas por meio da plataforma Google Meet (confira o cronograma abaixo). As interessadas podem fazer suas inscrições, gratuitamente, pelo número de WhatsApp (43) 9 9945-0056. Não há limite para o número de participantes.

Com foco nas áreas de administração e psicologia, as palestras terão cerca de duas horas de duração e serão ministradas por profissionais da SMPM e da universidade. Quem participar dos eventos receberá certificação, correspondente à carga horária das oficinas às quais compareceu.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para Mulheres em exercício, Rosângela Teruel, a pasta tem investido no fortalecimento e ampliação das parcerias com instituições públicas e privadas. “Em conjunto com outras organizações, estamos desenvolvendo atividades na área de formação para o empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho. Essas ações estão previstas no Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, como forma de fomento a projetos produtivos desenvolvidos por mulheres”, frisou.

A diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, explicou que a iniciativa é voltada tanto para as mulheres que já fazem parte do mercado do trabalho quanto às que buscam essa inserção. “É uma oportunidade de aprendizagem e crescimento, para quem quer aperfeiçoar sua carreira, conhecer mais sobre empreendedorismo e/ou potencializar suas competências pessoais”, disse.

Cronograma:

13/07 – Motivação Pessoal e Profissional

20/07 – Habilidades Interpessoais

27/07 – Empreendedorismo e o Mundo do Trabalho: Identificando Oportunidades

03/08 – Entrevista e Elaboração do Currículo

10/08 – Orientação Profissional

NCPML