Secretaria de Recursos Humanos fala sobre cuidados com a saúde mental

Publicação 'Por dentro do RH' traz tema alusivo à Campanha Janeiro Branco e está disponível no Canal Interação e no Instagram da SMRH

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) divulgou uma nova edição do ‘Por Dentro do RH’, publicação quinzenal que divulga as principais ações da SMRH. A postagem pode ser encontrada tanto no Instagram da SMRH, quanto no canal interno de comunicação com os servidores, o Interação.

Nesta edição, a publicação teve como temática principal a questão da saúde mental, em alusão à campanha “Janeiro Branco”, que tem como objetivo de chamar a atenção das pessoas e das instituições para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional. Além de algumas dicas sobre o assunto, o informativo também oferece números de contato para oficinas de ajuda e encontros individuais de escuta e acolhida, através do Programa RH Acolhe.

Outros assuntos abordados são o convite aos supervisores de estágio, para o Café com RH, no dia 16 de fevereiro; os resultados parciais do projeto de doação de sangue voluntária feito pelos servidores municipais em dezembro e o cronograma para os meses de 2022; o convite aos servidores à beira da aposentadoria para participarem do Programa de Preparação à Aposentadoria (PPA) de 2022; um lembrete do Boletim de Segurança do Trabalho de janeiro sobre proteção auditiva e também uma divulgação do novo quadro do Instagram da SMRH, chamado “Lá vem História…”, em que os servidores são convidados a contar um pouco sobre sua vida, trabalho e sonhos.

Para a secretária municipal de Recursos Humanos em exercício, Marcelle Diorio de Souza, o Por Dentro do RH surgiu da necessidade de compilar as informações divulgadas pela SMRH, em um único espaço e de forma resumida, prática e acessível. “Ele foi pensado para democratizar as informações e facilitar o acesso de todos, especialmente dos servidores que atuam em locais externos à sede administrativa da Prefeitura de Londrina. Desde quando foi lançado, em novembro passado, temos recebido diversos elogios por parte dos servidores”, afirmou Souza.