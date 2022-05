Secretaria de Saúde libera a 3ª dose da vacina contra Covid para adolescentes

No momento, estão aptos a agendar a aplicação da dose de reforço, 24 mil jovens entre 12 e 17 anos; há vagas de hoje até sexta e haverá uma ação neste sábado (4) para atender este público-alvo

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), liberou, nesta segunda-feira (30), a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a Covid-19 para os adolescentes entre 12 e 17 anos. De acordo com os dados da SMS, 24 mil jovens, com esta faixa etária, estão aptos a agendar a data para aplicação.

A dose de reforço é ofertada para aqueles que receberam a segunda dose há pelo menos 120 dias (quatro meses). O agendamento deve ser feito no Portal da Prefeitura de Londrina, aqui. Ao fazer o agendamento no site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.

Segundo o secretário da pasta, Felippe Machado, no momento o município tem uma sobra de 500 vagas por dia, nas unidades vacinadoras, que podem ser preenchidas até sexta-feira (3), pelos adolescentes. Além disso, no sábado (4), a Prefeitura vai realizar uma ação para vacinar os adolescentes entre 12 e 17 anos, em dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Estarão abertas, das 8h às 17h, as seguintes unidades: Ouro Branco, Eldorado, Jardim do Sol, Santa Rita, Alvorada, Armindo Guazzi, Vila Casoni, Guanabara, Parigot de Souza e Maria Cecília. Serão ofertadas 5 mil vagas, exclusivamente para os jovens, para a aplicação da dose de reforço ou para complementar a cobertura vacinal.

“Os adolescentes têm uma vida muito ativa, circulam nas escolas e em diversos ambientes, por isso acabam ficando mais expostos à contaminação pelo coronavírus, por isso a importância da vacinação. É muito importante que eles tomem a vacina, agora o reforço, como uma medida de proteção individual e coletiva, da família e das outras pessoas”, apontou o secretário de Saúde, Felippe Machado.

Machado também informou que o município possui número suficiente de doses para iniciar a vacinação deste público e já fez a solicitação de novas doses, à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para que toda a população possa ser atendida. Além disso, recentemente a SMS solicitou, ao Ministério da Saúde (MS), a segunda dose de reforço (4ª dose), para os profissionais de saúde, mas ainda não recebeu o retorno do órgão.

A vacinação contra a Covid-19 passa a ser feita em 26 unidades da área urbana de Londrina. “Esta é mais uma comodidade que estamos oferecendo ao cidadão londrinense. Não tenho dúvidas de que nas próximas semanas vamos observar um aumento no número de vacinas aplicadas. Ainda assim reforçamos, à população que não conseguir agendar no posto perto de sua casa, que busque outra unidade. Estamos com sobra de vagas especialmente nas duas unidades vacinadoras exclusivas (Jardim do Sol e Ouro Branco), pois nestes locais não há as outras demandas que existem nos postos normais e por isso conseguimos ofertar um número maior de vagas”, relatou Machado.

As unidades de saúde que aplicam a vacina contra a Covid são: Alvorada, Jardim do Sol, Santa Rita, Santiago (região oeste); Carnascialli, Aquiles Stenghel, Chefe Newton, Milton Gavetti, Vivi Xavier, João Paz, Maria Cecília, Campos Verdes, Padovani, Parigot de Souza (zona norte); Armindo Guazzi, Marabá, Ernani, Vila Ricardo (região leste); Eldorado, Ouro Branco, Itapoã (zona sul); Casoni, Centro, Guanabara, Vila Brasil, Vila Nova (centro).

NCPML