Secretaria de Saúde realiza leilão de veículos e bens inservíveis

Estarão disponíveis 30 veículos usados e outros 50 lotes também farão parte do leilão, incluindo materiais irrecuperáveis

Na próxima semana, dia 21 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá um leilão de aproximadamente 30 veículos usados. Outros 50 lotes também farão parte do leilão, incluindo materiais irrecuperáveis, sucatas de aparelho de som, monitor de computador, CPU, fogão, forno micro-ondas, impressora e até madeira. Também estarão disponíveis cadeiras, geladeiras e armários recuperáveis.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas. As pessoas físicas deverão portar documento de identidade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), comprovante de endereço e, quando for o caso, procuração do representante legal registrada em cartório. Já as pessoas jurídicas precisam apresentar o contrato social e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), além do Registro Geral (RG) e CPF do seu representante no leilão. Servidores municipais da administração direta e indireta estão proibidos de participar.

O leilão inicia com abertura de lances a partir do lance mínimo, estipulado pelo leiloeiro, e o arrematante será o que oferecer o maior lance. A Prefeitura tem o direito de não realizar a venda, caso o preço mínimo estipulado não seja atingido.

Todos os itens e seus detalhes, incluindo as imagens dos lotes, incluindo o respectivo Edital de todos os leilão podem ser obtidos junto ao Leiloeiro, Paulo Roberto Nakakogue, no site: https://www.nakakogueleiloes.com.br, e informações pelos telefones (43) 3020-7900 / (43) 99848-8000.

NCPML