Secretaria do Idoso e Universidade Positivo realizam ações em parceria nos CCIs

Iniciados em 28 de março, projetos de extensão envolvem alunos dos cursos de Psicologia, Farmácia e Biomedicina; objetivo é promover envelhecimento ativo e saudável

Com o objetivo de promover a qualidade de vida e saúde dos idosos atendidos pelos Centros Municipais de Convivência do Idoso (CCIs), a Secretaria Municipal do Idoso (SMI) iniciou, nesta semana, uma série de ações em parceria com a Universidade Positivo – Campus Londrina.

Os projetos contam com a participação de 60 alunos do 1º ano da graduação em Psicologia e 45 estudantes de 2º ano dos cursos de Farmácia e Biomedicina. Através das iniciativas, os estudantes realizarão diversas visitas aos CCIs, onde observarão as atividades das unidades e conversarão com a população idosa, visando entender o processo de envelhecimento, conhecer a realidade dessa comunidade e propor ações a serem realizadas pelos Centros. A articulação das ações contou com a colaboração da vereadora Lu Oliveira, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Municipal de Londrina.

A secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini Danelon, destacou que a SMI tem buscado firmar cada vez mais parcerias com universidades e instituições que atendem idosos, pois essas ações têm o potencial de melhorar a qualidade de vida da população idosa. “Essa relação dos acadêmicos com a questão do envelhecimento é importante, porque isso faz com que Londrina esteja à frente nessa área. Através da capacitação de alunos, esses futuros profissionais estarão habilitados a lidar melhor com as questões do envelhecimento, o que proporcionará mais qualidade à prestação dos serviços profissionais”, pontuou.

As atividades dos alunos de Psicologia ocorrem nos CCIs Norte, Leste e Oeste, e tiveram início na última segunda-feira, 28 de março, com previsão de realização até o dia 29 de abril, em um total de 10 encontros.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Positivo, Schirley Heritt, o projeto de extensão pretende elaborar um diagnóstico dos idosos atendidos pelos CCIs, dando origem a um relatório que será apresentado à SMI no fim do semestre. “Vamos abordar questões de saúde mental e emocional, com a meta de contribuir para um envelhecimento ativo e saudável. O Ministério da Educação exige que os alunos tenham contato com a população, por meio de projetos de extensão. Dessa forma, os estudantes estão tendo a oportunidade de conhecer melhor o segmento demográfico que mais cresce no Brasil e no mundo, que é o dos idosos”, disse.

Já os estudantes de Farmácia e Biomedicina realizarão uma Feira de Promoção ao Envelhecimento Ativo e Saudável em 20 de abril, no CCI Leste. Na ocasião, os alunos farão a aplicação de um questionário sobre envelhecimento, com perguntas sobre o uso de medicamentos, atividades diárias e prática de exercícios físicos.

Além disso, os participantes do projeto vão oferecer diversas atividades à comunidade, incluindo coffee break, alongamento monitorado por fisioterapeuta, aferição de pressão e aconselhamento sobre riscos da automedicação.

Conforme a professora dos cursos de Farmácia e Biomedicina, Ana Flávia Specian, o questionário será utilizado para identificar os fatores condicionantes do envelhecimento ativo e propor ações que serão colocadas em prática em um segundo encontro. Specian ressaltou que uma das propostas para essa ação futura é a realização de um workshop voltado à inclusão digital dos idosos.

Ainda segundo a docente, os alunos do curso de Farmácia também iniciarão, nesta sexta-feira (1º), a participação em outro projeto realizado junto aos idosos atendidos pelo CCI, também abordando temas relacionados à saúde. “Para nós, é muito importante essa troca de experiências e a relação dialógica entre alunos e comunidade, que propicia a aplicação prática dos conhecimentos teóricos”, frisou Specian.

NCPML