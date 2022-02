Secretaria do Idoso implanta projeto Canteiro Saudável com nova horta no CCI Leste

Iniciativa está em fase final de elaboração e deve começar em março; atividades teóricas e práticas integrarão um curso focado no cultivo e orientações sobre o potencial medicinal das plantas

Com a proposta de proporcionar mais qualidade de vida, saúde, bem-estar e aprendizagens às pessoas idosas de Londrina, a Secretaria Municipal do Idoso (SMI) está iniciando o projeto Canteiro Saudável. Trata-se de um novo programa, em fase de implantação no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Leste, que ganhará uma nova horta para ações de cultivo e orientações voltadas aos frequentadores deste espaço.

O Canteiro Saudável surge, idealizado pela SMI, com apoio do vice-prefeito de Londrina, João Mendonça e de José Aparecido Rocha, o padre Zezinho, formado em teologia, filosofia e especialista em plantas medicinais. Como estudioso da área, ele será parceiro e promotor do projeto no CCI Leste, compartilhando com os idosos os conhecimentos que possui a respeito do cultivo, orientando-os sobre o potencial medicinal das plantas, que são utilizadas para auxiliar no combate a doenças desde os primórdios das civilizações.

O projeto está previsto para começar oficialmente em março deste ano. Inicialmente, o curso é elaborado para ser semanal, com duas horas de duração, respeitando todas as medidas e protocolos de segurança relacionados à Covid-19.

Os interessados em participar já podem entrar em contato com o CCI Leste, pelo número (43) 3375-0307, para obter mais informações e deixar o nome para participação ou fila de espera. Inicialmente, serão abertas 15 vagas. A ação é aberta para pessoas acima de 60 anos.

Segundo a secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini, o projeto surge a partir de um tema que já havia sido trabalhado em outras ocasiões nos CCIs, despertando interesse nos idosos, que agora poderão aprender mais e explorar esses conhecimentos em um novo espaço. “É muito importante termos uma pessoa capacitada, como é o padre Zezinho, para orientar sobre o cultivo e consumo das plantas, já que vários idosos gostam de ter contato com a terra. Além de todo o aprendizado possibilitado, essa ação também estimula a troca de experiências e socialização a essas pessoas”, frisou.

A diretora de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da SMI, Ana Karina Anduchuka, informou que as atividades do Canteiro Saudável irão ocorrer em uma nova horta que será construída no CCI Leste. “Será totalmente renovado um espaço gramado de uma horta antiga que o imóvel tinha, mas que hoje está em desuso. Inicialmente, a finalidade é trabalhar exclusivamente com as plantas medicinais. Em reta final de elaboração, o projeto ainda estuda a possibilidade de contar com outros parceiros em Londrina, visando futuras atividades neste local”, citou.

NCPML