Secretaria do Trabalho aplica solução inovadora para o acesso ao emprego

Parceria com a startup Empregor vai ampliar as possibilidades do trabalhador e do empresariado na intermediação de mão de obra

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) firmou acordo de cooperação com a startup londrinense Empregor para promover melhorias na intermediação de mão de obra. Fundada há três anos pelos irmãos Lucas e Bruno Marcato, a startup desenvolveu uma plataforma de conexão entre o empresariado e os trabalhadores, possibilitando que, por meio da tecnologia, os candidatos e as empresas tenham mais sucesso no processo de contratação.

Mais de 20 mil candidatos já utilizaram a ferramenta que será aplicada na Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda por meio do Edital de Chamamento Público para Apresentação de Soluções Inovadoras, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

Nesse primeiro momento, a empresa e a SMTER farão ajustes para que a solução seja adaptada às necessidades do poder público. Após o período de testes, a plataforma será mais um caminho para que o trabalhador acesse todas as chances de emprego ofertadas pela SMTER.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, essa aproximação do setor público com a iniciativa privada é um caminho que traz benefícios para todos os envolvidos. “Para nós, essa parceria traz novas perspectivas de atendimento. Contar com a juventude e a inovação da Empregor e emprestar nosso know how para que eles melhorem, ainda mais, a plataforma será ótimo para a cidade como um todo e, principalmente, para o cidadão, que terá mais um recurso para obter sua inserção profissional”, pontuou.

O cofundador da Empregor, Lucas Marcato, destacou a importância das soluções inovadoras alcançarem o empresariado local. “Existem ótimas soluções para o RH das empresas, mas que têm um custo muito elevado. Com a Empregor, nós democratizamos esse acesso à tecnologia. Damos o suporte com qualidade a todos, desde o MEI, que precisa fazer uma contratação, até o grande empresário que quer montar uma equipe inteira para um novo empreendimento. Garantimos processos mais assertivos e uma boa experiência ao empresariado”, afirmou.

Como funciona

A Empregor conta com um layout responsivo, para uso em celular, tablets e computador; e um cadastro simples e intuitivo. Dessa forma, o trabalhador e o empregador terão mais facilidades no processo.

A plataforma organiza as informações dos candidatos, que vão inserir seus dados básicos e responder algumas questões para um mapeamento de perfil. Além de se cadastrarem, os trabalhadores terão a opção de enviarem seus currículos.

Por meio dos requisitos estabelecidos pelo empregador, a inteligência artificial do programa fará a primeira triagem, combinando dados como experiência e escolaridade com o perfil comportamental, o que irá destacar os principais candidatos para cada vaga. Além desses, o empregador terá à disposição os currículos de todos que se inscreverem.

O programa também permite que o empresário organize os candidatos de acordo com a etapa do processo de seleção, desde a análise de perfil até a contratação. Essas informações são armazenadas no banco de dados caso ele precise fazer uma consulta ou até uma nova contratação. E a SMTER dará todo o suporte, além de fazer a gestão das informações de ambas as partes.

NCPML