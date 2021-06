Secretaria do Trabalho divulga evento on-line de cursos gratuitos

Instituição de Ensino Superior oferece cursos de inverno para que os participantes qualifiquem seus currículos; evento é online e vai de 5 a 8 de julho

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), apoia o evento de cursos de inverno da Universidade Pitágoras Unopar. On-line e gratuito, o evento vai de 5 a 8 de julho.

Há opções tanto no período matutino quanto noturno. Para conhecer os cursos disponíveis e se inscrever, basta acessar o site bit.ly/CursosPitagorasUnoparSMTER. As inscrições devem ser feitas até 24 horas antes de cada curso.

Serão quatro dias de capacitações nas áreas da saúde, comunicação, marketing digital, vendas, construção civil, tecnologia da informação, agricultura e direito. As áreas são as que mais contrataram nos quatro primeiros meses de 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, auxiliar na divulgação de oportunidades faz parte da missão da SMTER. “Sabemos que quando a Secretaria do Trabalho apoia um evento, ele cresce de dimensão. Por isso, sempre faremos questão de colocar nossos serviços à disposição de eventos como esse da Pitágoras Unopar e contribuir para que a informação chegue a quem precisa. Assim, mais trabalhadores podem usufruir de chances como essa”, garantiu.

“As capacitações são ricas oportunidades para impulsionar a carreira, pois os cursos trabalham habilidades como capacidade de negociação, liderança, relacionamento interpessoal e comunicação, que são fundamentais para quem quer se destacar no mercado de trabalho”, explicou o coordenador de atendimento e secretário acadêmico da Universidade Pitágoras Unopar, Rafael Dourado.

NCPML