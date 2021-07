Secretaria do Trabalho divulga mais de 350 oportunidades de emprego

Há vagas para todas as escolaridades; encaminhamento para as entrevistas podem ser feitos direto pelo Portal da Prefeitura

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) está com 377 oportunidades de emprego abertas para quase de 119 funções diferentes, sendo que mais de trinta delas são exclusivas para o trabalhador com deficiência. Os cargos envolvem todos os perfis de trabalhadores.

As oportunidades englobam profissões desde as que não exigem escolaridade até as que têm como requisito o ensino superior. A lista completa de oportunidades da SMTER pode ser consultada no Portal da Prefeitura, no site www.londrina.pr.gov.br/trabalho.

Destacam-se sete vagas de programador de sistema de informação que domine a linguagem Ruby e Node JS, e cinco vagas para soldador que tenham experiência na função. São oferecidas também oportunidades de estágio para as áreas de marketing, administração e engenharia civil.

Na página da SMTER, além das vagas, o trabalhador encontra o link para realizar o cadastro no Portal Emprega Brasil e efetivar seu encaminhamento direto de casa. Basta clicar no botão “Cadastro online para vagas”.

O aplicativo Sine Fácil também está disponível para o processo de encaminhamento. É importante lembrar que, para que a vaga esteja disponível, é preciso que o trabalhador preencha todos os requisitos estabelecidos pela empresa, como escolaridade e tempo de experiência na função, por exemplo.

Quem desejar, pode agendar o atendimento presencial. A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda funciona das 8h às 14h, e a agenda é aberta diariamente, às 8h, também no site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. O agendamento é sempre para o próximo dia útil e, uma vez esgotados os horários, a agenda é fechada até as 8h do dia seguinte.

