Secretaria do Trabalho e Cáritas discutem inclusão produtiva e geração de renda

Equipe de coordenadoras de gestão da Cáritas Arquiodicesana esteve na SMTER e recebeu informações do secretário Gustavo Santos sobre formas de atendimento aos grupos produtivos da cidade

Ontem (12), uma equipe da Cáritas Arquiodicesana de Londrina esteve na Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) para tratar da inclusão produtiva e da geração de renda na nossa cidade.

A Cáritas Londrina existe desde 1996 e realiza um trabalho de acolhimento de diversos públicos em situação de risco. Entre as ações da entidade, está o acompanhamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAA), de grupos produtivos de Londrina.

O encontro na Secretaria do Trabalho foi para discutir formas de auxiliar esses grupos. A SMTER é responsável pela Sala do Empreendedor e também é o órgão na cidade que faz a intermediação do empreendedor com a Fomento Paraná, instituição financeira do estado que financia ideias produtivas.

As coordenadoras de gestão da Cáritas foram recebidas pelo secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, e pela sua equipe e tiveram todas as orientações sobre os diferentes processos pelos quais esses grupos podem alavancar seus negócios, desde a formalização – passando pelos documentos necessários e pela explicação de todas as garantias previdenciárias que ela proporciona – até a concessão de crédito.

Para o secretário, o desenvolvimento sustentável desses negócios faz parte da missão da SMTER. “Esses grupos desenvolvem as mais diferentes atividades e geram renda dentro da sua comunidade. Conseguir entregar ferramentas para que eles prosperem é uma forma de mudar a vida dessas pessoas e transformar a realidade de famílias, e é exatamente esse o nosso papel enquanto Secretaria do Trabalho”, pontuou.

Santos parabenizou à Cáritas e à SMAA pelo trabalho junto a esses grupos. “A Economia Solidária é uma fonte inesgotável de talentos e boas ideias. Esse projeto de inclusão produtiva é acompanhado de perto pela Secretaria do Trabalho e vamos contribuir com tudo que for possível. Que esse primeiro passo, de levar a informação, seja o de muitos que virão nessa caminhada”, disse o secretário.

NCPML