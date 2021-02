Secretaria do Trabalho oferta 569 vagas de empregos em mais de 70 funções

São vagas para todas as escolaridades; encaminhamento para as entrevistas podem ser feitos direto pelo www.londrina.pr.gov.br/trabalho

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) está com 569 oportunidades de emprego abertas para 71 funções diferentes. São chances para quem busca inserção no mercado de trabalho. Os cargos envolvem todos os perfis de trabalhadores, desde as profissões que não exigem escolaridade até as que têm como requisito o ensino superior.

Dentre as oportunidades, destacam-se as chances de emprego para ajudante de eletricista, que não exige escolaridade ou experiência, mas pede a carteira de habilitação B; oportunidades para cozinheiros que já tenham desenvolvido essa função por pelo menos 6 meses; chance para empregado doméstico de serviços gerais; e também para motoboy que já tenha o veículo. A lista completa de oportunidades da SMTER pode ser consultada no www.londrina.pr.gov.br/trabalho.

Na página da Secretaria, além das vagas, o trabalhador encontra o link para realizar o cadastro no Portal Emprega Brasil e efetivar seu encaminhamento direto de casa, basta clicar no botão “Cadastro online para vagas”. É importante lembrar que, para que a vaga esteja disponível para encaminhamento, é preciso que o trabalhador preencha os requisitos estabelecidos pela empresa, como escolaridade e tempo de experiência na função, por exemplo.

Também pelo site é possível fazer o agendamento para o atendimento presencial na agência. A Secretaria funciona das 8h às 14h e o agendamento é obrigatório, assim como a utilização de máscara. O sistema é aberto todos os dias, às 9h, e, uma vez que todos os horários estão preenchidos, a agenda é fechada automaticamente, sendo reaberta no próximo dia útil, sempre às 9h. São disponibilizados 100 horários diários para atendimento presencial. A SMTER fica na rua Pernambuco, 162.

