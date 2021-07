Secretaria do Trabalho participa de seleção de 150 vagas para rede de supermercados

Oportunidades estão abertas para todas as escolaridades; rede Cidade Canção vai abrir mais uma loja na cidade

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) irá participar de mais um grande processo seletivo. A rede de supermercados Cidade Canção vai inaugurar uma nova loja em Londrina e contará com a SMTER na montagem da equipe de atendimento dessa unidade. O empreendimento vai gerar dezenas de empregos diretos.

São mais de 150 oportunidades para cargos de diversos perfis, que envolvem diferentes funções que vão desde repositor de mercadorias e operador de caixa até supervisor de atendimento, por exemplo. Mais de cem dessas oportunidades não exigem experiência prévia na função.

Todas as informações e os requisitos para cada uma delas pode ser acessado na página da SMTER no site da Prefeitura, www.londrina.pr.gov.br/trabalho. Uma vez consultada as vagas, o trabalhador que se interessar em se candidatar para o processo seletivo deve preencher seu cadastro na página bit.ly/SCCtrabalho.

O processo seletivo será todo realizado na sede da SMTER, mediante agendamento. Todos os cuidados sanitários e de segurança para prevenção ao novo coronavírus serão aplicados. Os trabalhadores serão organizados com respeito aos limites de pessoas e, também por isso, o agendamento será obrigatório para participar da seleção.

O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, destacou o know how que a Secretaria adquiriu no apoio a grandes processos. “Tivemos, durante a pandemia, uma série de recrutamentos em larga escala. Apoiamos o grupo Angeloni, o Super Golf e a Alô Atendimento, que, juntos, contrataram cerca de 500 colaboradores dentro da SMTER. A cada experiência, aprendemos mais e melhoramos nossos serviços”, explicou.

Santos lembrou que a SMTER, rapidamente, soube adaptar os serviços ao cenário provocado pelo coronavírus e continuou propiciando o encontro entre o trabalhador e as empresas. “Temos todas as condições de, mais uma vez, entregar um processo eficiente e que respeite, acima de tudo, os cuidados a saúde de todos os candidatos e recrutadores. Redesenhamos nossos processos e, até por esse cuidado necessário, é preciso reforçar que o agendamento será obrigatório”, explicou.

