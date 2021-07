Secretaria Municipal do Idoso participa de capacitação sobre o sistema Irsas

Voltada a cerca de 20 servidores da pasta, atividade será realizada na segunda-feira (5); sistema cumpre papel fundamental para a integração de informações da rede socioassistencial

Cerca de 20 servidores da Secretaria Municipal do Idoso (SMI) participarão, na segunda-feira (5), de uma capacitação para aprimoramento da utilização do sistema de Informatização da Rede de Serviços Socioassistenciais (Irsas). Realizada das 13h30 às 15h30, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a oficina será ministrada pela gerente de Gestão de Informação da SMAS, Samia Machado Mustafa. Todos os protocolos sanitários serão respeitados durante o evento, incluindo o distanciamento social, uso de máscaras de proteção e disponibilização de álcool em gel.

Utilizado por diferentes órgãos e unidades, o sistema Irsas é uma ferramenta fundamental para os serviços que compõem a rede socioassistencial. Entre outros propósitos, ele é usado, diariamente, para a integração de informações e unificação de cadastros entre as secretarias municipais do Idoso e de Assistência Social, o que evita a duplicidade de atendimentos e proporciona mais eficiência aos serviços.

Durante a pandemia, o Irsas permitiu o atendimento contínuo aos idosos, de forma remota, pelos três Centros de Convivência da Pessoa Idosa. Também é empregado nas atividades de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e no serviço Casa Dia.

Segundo a diretora de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Ana Karina Anduchuka, o encontro tem como objetivo aprofundar o conhecimento dos participantes e tirar dúvidas sobre o sistema. Anduchuka explicou que essas capacitações são realizadas periodicamente, contemplando a maioria dos servidores da pasta. “O Irsas é uma ferramenta essencial para a integração da rede de atendimento. Além disso, também promove o respeito ao usuário, evitando que aconteçam ações sobrepostas ou repetidas, o que propicia uma maior qualidade nos serviços prestados aos cidadãos”, pontuou.

A gerente de Gestão de Informação da SMAS e responsável pela oficina, Samia Machado Mustafa, ressaltou a importância do sistema, que é utilizado para desenvolvimento das políticas públicas, serviços, programas, projetos e concessões de benefícios. “Nosso objetivo é que a Secretaria Municipal do Idoso esteja cada vez mais integrada na rede socioassistencial. O Irsas é uma ferramenta usada pela rede toda, daí a importância de registrar os atendimentos técnicos, como as concessões da carteira interestadual de viagem e outros serviços executados pela SMI”, afirmou.

