Secretaria Municipal do Idoso realiza festa natalina virtual

Repleto de atrações, o evento on-line é aberto a qualquer pessoa; moradores de Londrina podem concorrer a brindes e participar de concursos

Nesta terça-feira (15), às 14h, haverá uma celebração especial de Natal destinada às pessoas idosas, com várias atrações, incluindo apresentações musicais, sorteio de brindes, além de concursos de decoração e mensagens natalinas. A iniciativa é da Secretaria Municipal do Idoso (SMI) e parceiros, que, neste dia, promovem a Live de Natal, festa virtual transmitida ao vivo pelo Facebook da SMI (https://www.facebook.com/idoso.londrina).

O evento terá música ao vivo tocada por servidores da Secretaria Municipal do Idoso e voluntários, uma apresentação de cordel natalino, além de três exibições realizadas em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), da Secretaria Municipal de Saúde. Os participantes da transmissão receberão uma mensagem em vídeo com saudações do prefeito Marcelo Belinati, que enviará um recado especial sobre o espírito de Natal. Outra mensagem registrada para os idosos será a do médico geriatra Marcos Cabrera

Essa é a primeira vez que o evento é realizado em formato remoto, com a intenção de entreter e divertir o público idoso neste final de ano, respeitando todas as restrições e cuidados necessários contra a propagação da Covid-19. Em suas casas, todos poderão participar com suas famílias de maneira segura, interagir e desfrutar de um momento leve de lazer e descontração para celebrar o Natal.

A secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini, enfatizou que, mesmo sendo um ano atípico, de tantas dificuldades e desafios, as pessoas idosas merecem ter atrações de Natal com atividades e momentos de socialização. “Em um período difícil e doloroso de pandemia, a festa virtual é uma maneira de eles se sentirem mais acolhidos e passarmos mensagens de carinho, esperança, conforto, força e paz. Como já tem sido durante o ano, os idosos continuam sendo atendidos e acompanhados pela Prefeitura, dentro das possibilidades, com ligações e contatos pela internet, mensagens, interações, eventos on-line e outras atividades. Os Centros de Convivência não estão podendo abrir, mas o suporte continua sendo realizado”, frisou.

Ainda segundo Ramondini, ao viverem hoje uma realidade diferente, com tantas restrições, sem poder sair de casa, os idosos precisam continuar ativos e participativos, recebendo a devida atenção. “A intenção é seguir com este trabalho firme em 2021 e intensificá-lo, uma vez que não dá para saber quando teremos uma vacina e as coisas realmente voltarão ao normal”, apontou.

Sorteios e concursos

Qualquer pessoa conectada à internet poderá assistir o evento on-line. E aquelas com mais de 55 anos, moradoras de Londrina, ainda concorrerão a diversos brindes e poderão participar de dois concursos: o da casa melhor decorada e o de mensagem de Natal.

Para quem quiser se inscrever nos sorteios de brindes, também é possível ligar até o dia do evento para um dos três CCIs, nestes mesmos contatos. A participação também é válida somente para residentes de Londrina acima de 55 anos. Será aceita apenas uma inscrição por pessoa. Os telefones são: CCI Oeste (3375-0334), CCI Norte (3373-0090) e CCI Leste (3375-0307).

O link de transmissão da Live de Natal também será enviado, via WhatsApp, no dia da festa, aos idosos atendidos pelos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) de Londrina.

NCPML