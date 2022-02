Secretarias de Saúde e Educação lançam caderno de atividades sobre combate ao Aedes

O material é digital e apresenta atividades relacionadas à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Arte, para alunos do 1º ao 5º ano

As Secretarias Municipais de Saúde e Educação se uniram para intensificar ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti com o planejamento e a criação de um caderno digital de atividades sobre o tema. O objetivo é informar, incentivar e engajar os alunos do 1º ao 5º da Rede Municipal de Educação em uma campanha permanente de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor responsável pela transmissão de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya.

O caderno de atividades apresenta tarefas e experiências que possibilitam a aprendizagem e a mudança de atitudes para mais cuidado e zelo com espaços privados e públicos de circulação de crianças, jovens, adultos e idosos. Nele, é proposto o estudo de informações relacionadas ao mosquito Aedes Aegypti, potencializando a superação de desafios contemporâneos que impactam a saúde e a educação.

O caderno mitiga, também, efeitos negativos de aprendizagem resultantes da pandemia Covid-19 na educação, pois ele cumpre o propósito de contribuir no processo de recomposição das aprendizagens apresentando tarefas e experiências relacionadas aos objetivos focais de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Arte, a partir do estudo de um tema vinculado ao componente de Ciências, mediadas por tecnologias digitais.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, informou que o material foi preparado com muita dedicação e carinho pela equipe do apoio pedagógico da Gerência de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, em parceria com a equipe de Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde que colaborou com a diagramação do material. “Sem dúvidas, as novas tecnologias na educação são uma importante ferramenta para dinamizar e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, acreditamos que trazer informações sobre este tema, tão relevante, por meio de uma cartilha digital, será de grande proveito”, apontou.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, disse acreditar que o material será muito bom para os alunos da rede e, consequentemente, para toda a comunidade. “Mais uma vez a Prefeitura de Londrina está inovando, com a saúde e educação de mãos dadas para que possamos conscientizar as nossas crianças desde agora, a fim de que sejam adultos melhores e, quem sabe, lá na frente consigamos vencer, de uma vez por todas, essa guerra contra o mosquito da dengue”, afirmou.

O coordenador de Endemias, Nino Ribas, contou que esta ação conjunta das secretarias partiu da preocupação com os altos índices de moléstias causadas por insetos proliferadores de doenças que podem levar à morte. “É um trabalho árduo, de combate ao mosquito Aedes aegypti e de sensibilização da população, e parcerias públicas como esta mostram que juntos podemos fazer mais. Por isso, a nossa alegria em desenvolver esse trabalho em conjunto é imensa”, expôs.

Como o material é digital, o link para o acesso foi encaminhado para as escolas. Ele está disponível na página Educação em tempos de Covid-19 e no site de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação de Londrina.

