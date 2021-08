Secretário de Governo de Londrina propõe ampliação de parcerias com PTI-BR

O projeto da rua Sergipe foi baseado no Programa Vila A Inteligente e conta com a participação da ABDI e do PTI-BR.

O secretário de governo de Londrina, Alex Canziani, juntamente com os dois diretores da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD), Fabian Bordon Trelha, diretor de negócios do CTD, e Pedro Sella, diretor de tecnologia da informação e operações do CTD, estiveram no último dia 30, no Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), onde foram recebidos por Rafael Deitos, diretor técnico do PTI-BR, e Rodrigo Régis, diretor de negócios e inovação do PTI-BR.

Na ocasião, Canziani destacou a importância do município de Londrina ampliar as parcerias com o PTI-BR, a partir do projeto Cidades Inteligentes na rua Sergipe. O projeto da rua Sergipe foi baseado no Programa Vila A Inteligente e conta com a participação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e do PTI-BR.

Todo o sistema instalado na rua Sergipe terá gestão unificada em um centro de controle operacional em Londrina. Com isso, haverá impacto direto na mobilidade urbana, a partir da gestão inteligente dos semáforos; e na segurança, com a instalação de câmeras de reconhecimento facial e de placas dos veículos.

“O PTI-BR já está nos ajudando no projeto da rua Sergipe e viemos aqui em busca de ampliar as parcerias com o município de Londrina. Também viemos aqui com diretores do CTD para avaliar a possibilidade de novos negócios, pois há muitos projetos inovadores aqui no Parque Tecnológico”, disse o secretário Alex Canziani.

Vila A Inteligente

Para Rafael Deitos, diretor técnico do PTI-BR, o Programa Vila A Inteligente tem grande potencial para atrair startups, empresas de tecnologia e investidores para Foz do Iguaçu, mas também deverá exportar sua expertise para outras regiões brasileiras.

“Estamos recebendo grande número de autoridades de outros municípios e a quantidade de visitantes aqui deve aumentar ainda mais com a reabertura dos eventos e a retomada das atividades presenciais. São interessados em conhecer in loco o Programa Vila A Inteligente”, disse.

Polo de Inovação

Exportando expertises ou implementando novas empresas em Foz, o objetivo é que a região se transforme em polo de inovação em alguns anos. “É possível que, em 10 anos, Foz se transforme em um polo de inovação, servindo de modelo para todo o País e aumentando o número de startups com foco em tecnologia. Hoje, o PTI-BR tem 50 startups em seu ecossistema, que deve ampliar ainda mais com outros editais e com o Hub Iguassu”, disse Rodrigo Régis, diretor de negócios e inovação do Parque Tecnológico.

Alexandre Ferreira Nonato/Asimp